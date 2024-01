Pamela Díaz le envió advertencia a Naya Fácil en medio de rumores de ingreso a Tierra Brava 2

Hace algunas semanas se viene hablando que la influencer Naya Fácil estaría en conversaciones para ingresar a un próximo reality show, incluso, el rumor llegó más allá y se decía que habría firmado un contrato millonario con Canal 13. Ahora, un particular mensaje que le dejó La Fiera en medio de un live de Instagram, confirmaría la información.

Fue ella misma quien contó en medio de una historia de Instagram que mantuvo una reunión con un canal televisivo, sin embargo no quiso revelar de qué señal se trataba. En esa ocasión fue el portal Infama que publicó la información, asegurando que se trataría de Canal 13.

“Igual me da nervios porque yo me voy a la tele y salgo funa’. A mí igual me gusta que me quieran, más que salir funa’ y odiada, porque ahí me van a ver 24... o sea, no sé”, señaló en esa ocasión, sin embargo se detuvo al darse cuenta de que estaría entregando pistas sobre su próximo proyecto.

En una reciente transmisión en vivo, la influencer recibió un llamativo comentario de Pamela Díaz que vendría a confirmar lo que se especulaba.

“Aprovecha de disfrutar porque te van a encerrar”, fue lo que le escribió La Fiera y que recogió Infama.