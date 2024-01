“Sería un verdadero regalo”: protagonista de la versión peruana de “Papá a la deriva” no descarta trabajar en alguna teleserie chilena

Esta semana se estrenó en las pantallas de Mega la versión peruana de “Papá a la deriva”, teleserie titulada ahora como “Papá en apuros”, y cuyo protagonista, Juan Carlos Rey de Castro, anticipa que será una historia tan atrapante y entretenida de ver como lo fue su símil nacional que se emitió entre 2015 y 2016.

Rey de Castro interpreta en esta novela al personaje de Martín Seminario, el mismo que en Chile protagonizó el actor Gonzalo Valenzuela, y con el que el intérprete peruano se encontró en su visita al país, donde aparte de promocionar la teleserie, le dio unos minutos a publimetro.cl para conocer de su personaje, algún aspecto casi desconocido de sus inicios profesionales, y sus deseos de participar de algún proyecto dramático en el país.

El coqueteo de Juan Carlos con Mega

- ¿En qué se basó para interpretar el personaje que en Chile protagonizó Gonzalo Valenzuela?

- En realidad, me basé en varias cosas. Tuve conversaciones con marinos y exmarinos, de la Marina de Guerra del Perú; también con familiares de marinos, esa fue una de mis investigaciones. También, y sobre todo, la información del perfil del personaje que necesitaba la historia. Tuve mucha comunicación con los dos directores. El director peruano, Gerardo Herrera, y el director de Chile, Víctor Huerta, que se hicieron grandes amigos además. Nos hicimos grandes amigos. Y con Quena Rencoret, sobre qué nesitaban de Martín Seminario para la historia. También entender la diferencia que tenía que haber y los matices que tenía que tener el personaje, cuando estaba en la marina, cuando estaba trabajando, cuando estaba en casa, cómo era con sus hijos, la diferencia de su comportamiento con cada uno de sus hijos. Por ejemplo, con Marina, su hija menor, se podía ver el lado más tierno de Martín, y también una exploración propia tratando de resaltar, buscar, y exponer el lado más humano y sensible de Martín Seminario en las escenas en las que eso ameritaba.

- Supimos que eres ingeniero industrial y que ejerciste por algunos años esa profesión. ¿Has pensado en algún momento volver a ese rubro o lo tuyo definitivamente está en la actuación, el canto y la televisión?

- Sí, soy ingeniero industrial, y creo que la ingeniería ha estado presente a lo largo de mi vida. Creo que esta carrera me permitió a mí desarrollar mi proceso de razonamiento, de búsqueda de soluciones, de tratar de ser eficiente en mi vida, productivo, etcétera. Y creo que eso se aplica no solamente en el mundo corporativo, en empresas, o en plantas de producción, sino en todo tipo de decisiones a lo largo de la vida. Y me ha permitido también ser muy inteligente en cuanto al uso de mis recursos financieros para encontrar oportunidades de inversión o de trabajos que he manejado siempre, paralelo a la carrera actoral.

- Ya que protagonizas la adaptación de una teleserie chilena. ¿Te has planteado intervenir en alguna producción chilena? Esto, porque ya tuviste alguna experiencia en México cuando grabaste hace años “Travesuras de la niña mala”.

- Me encantaría trabajar en Chile. Sería un verdadero regalo, me encantaría. Me ha fascinado conocer Mega, lo grandes que son, cómo se maneja la industria en Chile, me encanta. Si se diese la oportunidad de hacer una teleserie en Chile, con mucho gusto la aceptaría y la tomaría como un reto profesional muy trascendental en mi vida. Y sí, he tenido la oportunidad de trabajar en México, también de trabajar en Ecuador, y mientras más oportunidades tenga de trabajar en el extranjero para mí va a ser siempre motivo de agradecimiento y de crecimiento profesional.

