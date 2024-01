“Tenía sus aprehensiones”: Wilma González reveló cómo logró que Gonzalo Egas por fin pudiera viajar al extranjero con su hijo Noah

Aunque gran parte de sus últimas publicaciones de redes sociales se centraron en su reciente matrimonio con su novio de años, Nicolás Seguel, la española Wilma González igual se dio espacio esta semana para festejar uno de los hitos más importantes de su adolescente hijo Noah, quien luego de meses de gestiones administrativas pudo viajar al extranjero con su padre adoptivo, Gonzalo Egas.

Un hito que la española no reparó en evidenciar en algunas historias de su cuenta de Instagram, donde destacó la importancia de poder concretar uno de los sueños más anhelados por ella, su hijo, y como no, el exchico reality.

La satisfacción de Wilma González

Y es que la paternal relación que espontáneamente surgió entre Egas y Noah, desde los tiempos en que el comunicador fue pareja de Wilma, se consolidó a tal punto que la propia española consideró al chileno como el verdadero papá de su hijo.

“No paran de hacer cosas. Están súper contentos, así que estoy súper agradecida de que puedan viajar, ya que era un anhelo que llevábamos años. Tuve que hacer mucha burocracia, muchos papeles”, contó González en lun.com, donde explicó que la serie de trámites los inició “hace meses”, cuando ella viajó a Miami junto a su hijo, y se percató de la necesidad de resolver el tema de los viajes del menor con Egas.

“Te amo por siempre, mi esposa”: Revelan primeras imágenes de boda de Wilma González y Nicolás Seguel

“Básicamente, era que yo consiguiera el permiso. Noah tiene el apellido del progenitor, digamos, entonces ante la ley igual es complejo conseguir ciertos papeles si ya no tengo contacto con él. Nunca puse una denuncia ni nada y eso quedó un poco en el aire. Ahora ya no, porque cuando pasan los años, es como que te permiten ciertas cosas. Aunque tenga el apellido del padre, obviamente lleva muchos años viviendo conmigo, bajo mis expensas. Gonzalo también es reconocido como su padre, no sólo por Noah y por mí, sino que por todo el entorno. Cuando son más de cinco años en este caso, que se reconoce como papá a Gonzalo, se le entregan atribuciones con el permiso”, contó.

“Mr. & Mrs Seguel”: Wilma González se casó con su novio chileno

“Noah había viajado conmigo allá (Miami) conmigo, entonces empecé a tramitar los papeles para que pudiera viajar con Gonzalo. Conseguí los permisos, también fui a la notaría con él (Egas). Él estaba muy nervioso, porque sentía que no lo dejarían salir del país, tenía sus aprehensiones. En la notaría le explicaron el proceso para que estuviera tranquilo y bueno, el progenitor también hizo un papel desde Argentina. Me costó localizarlo, pero estuvo bastante recepctivo a dar la autorización. Así que ambos hicimos el permiso para que Noah saliera con Gonzalo”, explica Wilma, aún más orgullosa por el primer viaje al extranjero de su hijo con Gonzalo.

“Noah está grande, así que ya no me meto. Ellos planifican, organizan, se comunican. Es su aventura y ellos son los que se organizan dónde andarán (...) mientras Noah disfrute, porque es adolescente, se puede aburrir”, sinceró.

“Lo extraño, pero siempre está conmigo. Ahora, yo soy una madre aprensiva, de que se cuiden, porque son hartas horas en carretera. Les escribía todo el rato, para que se reportaran. Igual tenemos esa dinámica de que Noah pasa una semana con uno y otra con el otro. Lo entretenido es que Noah nació en Argentina y no habíamos vuelto, no conoce su país, así que será una buena aventura entre ellos”, finalizó.

“Por más papás como tú”: Gonzalo Egas mostró lo grande que está su hijo y provocó reacciones en redes sociales

Wilma González celebró importante logro académico: “Me felicito a mí misma, porque le puse empeño y ganas”