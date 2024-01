La gran pena de Daniela Aránguiz: hijos no le mandaron mensaje para actividad en ‘Tierra Brava’

En la continuación de los mensajes de seres queridos para los miembros del equipo rojo “Espartanos” en ‘Tierra Brava’, una que quedó triste fue Daniela Aránguiz.

Luego que terminó la actividad, pidió tiempo para decir algo. Comentó que ella sabe que sus hijos no le quisieron mandar un mensaje, “pero quiero decirles que los extraño todos los días, que los amo, y que todos los días hablo con ustedes aunque no me escuchen”.

Karla Constant se emocionó hasta las lágrimas con las palabras de Aránguiz. “Me emocioné, porque nosotros también vivimos nuestras experiencias alejados de ella familia. Por eso con Sergio siempre decimos que nosotros estamos acá gracias al apoyo de nuestras familias también, que han confiado en nosotros, que nos apoyan”, dijo la animadora.

Luego Aránguiz fue hasta donde estaba su pareja, Luis Mateucci, muy apenada porque sus hijos no le quisieron mandar un mensaje.

“Me dio pena no escuchar a mis guaguas. Yo quería escucharlos a ellos, los he echado de menos todos los días y todas las noches. Mi corazoncito se paró”, le admitió al argentino, agregando: “Quiero que te quieran como yo te quiero”.