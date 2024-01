“Qué pesadilla que sos, no va a pasar eso”: Daniela Aránguiz le pidió clave del Instagram a Luis Mateucci y deja la grande en redes

Regaloneando en la cama se vio en un momento del capítulo de este domingo de ‘Tierra Brava’ a Daniela Aránguiz y Luis Mateucci. Aprovechando la complicidad, la exchica Mekano le pidió la clave de Instagram al argentino, provocando una serie de reacciones.

“Dame la clave de tu Instagram”, le dice Aránguiz a Mateucci y éste de inmediato le responde: “qué pesadilla que sos, no va a pasar eso”.

Le explicó que “no es que no confíe, es que no te tienes que meter en mis cosas”. Sin embargo, su pareja le replicó que “yo te daría mi clave, con alguien hablaste en Punta Sal”.

“Pero son tus cosas, tus cosas son tus cosas, ¿por qué tienes que ser tan metiche?”, le peguntó el cordovés, quien en ningún momento se enojó.

“Estás ahogándome, el pololeo, ahora con el Instagram”, le advirtió a Aránguiz y ésta se apuró en subrayarle que “no me interesa pololear, no voy a pololear contigo, así que no me lo pidas porque te voy a decir que no”.

Los televidentes la tratan de tóxica

Canal 13 subió el momento en su Instagram, y los televidentes no empatizaron en nada con la petición de Aránguiz. “Que ridícula pidiendo la clave, es muy insegura”; “Pobre traumada”; “una sra queriendo ser una niña..... que ridiculez”, son algunos de los mensajes que dejaron en la red.