¿Se aproxima un nuevo romance?: Jhonatan Mujica reveló que sospecha que Botota Fox lo ama en secreto

En el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Jhonatan Mujica reveló algunas actitudes de Botota Fox que han llamado su atención, hasta ha llegado a pensar que la transformista lo está buscando con otras intenciones.

En una conversación con Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, el modelo confesó una particular conversación que tuvo con el comediante José Miguel Navarrete.

“Me dijo que quería que yo sea su partner, que le cubra la espalda y él cubre la mía, que nunca me va a traicionar”, contó de entrada.

LEER MÁS: “Teniéndolo todo, tuve ahí mis peores lágrimas”: Daniela Aránguiz recordó su lujosa vida en Dubai

Asimismo, Botota le habría dicho: ‘Amigo, tú no necesitas a nadie, vales por ti mismo, no quiero que te vayas, puedes confiar en mí para todo’. Le dije ‘Sí, sí, sí’”, agregó.

Por su parte, Aránguiz le comentó que en una ocasión la escuchó decir que encontraba que Jhonatan era bien parecido. “La otra vez me hizo un comentario de ‘Encuentro hermoso a Jhonatan pero no podría estar con él porque me lo mirarían mucho’”, narró Aránguiz.