Luis Mateucci lanzó dura opinión sobre su exrelación con ‘Chama’: “No me potenciaba para bien”

Luis Mateucci no se guardó nada y lanzó una dura opinión sobre lo que Alexandra Méndez, más conocida como la “Chama”, su expareja dentro del encierro de “Tierra Brava”.

Según las palabras del argentino, su análisis es a raíz de lo que la venezolana genera en sus compañeros de reality.

“Desde que estoy con la Dani no tengo problemas. Y entonces me di cuenta de que hay gente que me perjudicaba. Cuando estás haciendo algo malo y te aplauden, lo sigues haciendo”, explico de entrada.

En ese momento, el chico reality aseguró que “Chama no me potenciaba para bien, ella le festeja todo a Junior, y le está pasando lo mismo a Botota también”, aseguró, haciendo alusión a los conflictos que tiene la transformista dentro del encierro.

“Desde que se fue Pamela y se junta con la Chama se le va la olla porque la Chama en vez de frenarla la aplaude, y eso está mal. No quiero saber nada, hasta yo estoy chocando con ella”, sostuvo el argentino.

Por su parte, Jhonatan estuvo de acuerdo con sus palabras y comentó que “esta mina saca lo peor de las personas”.