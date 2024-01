“Mi carrera se acabó por todo lo que inventaron”: Christell se refirió a su retiro de los escenarios tras “Rojo Fama Contrafama”

Christell Rodríguez, conocida por su exitoso paso por “Rojo Fama Contrafama” cuanto tenía apenas 5 años enfrenta un renacer sorprendente en su carrera musical después de dos décadas, tras la viralización de su canción “Dubidubidu”. En una reciente entrevista con el medio La Nuestra, la artista de 26 años reflexionó sobre su pasado en “Rojo” cómo la controversia en torno a sus padres la alejó de los escenarios durante un tiempo.

En pleno apogeo en la década del 2000, Christell vivió un polémico episodio cuando sus padres fueron cuestionados por presunta explotación, debido a la corta edad en que debutó en el programa de talentos.

Ahora, después de casi 21 años, su canción “Dubidubidu” experimenta un resurgimiento inesperado, alcanzando la cima de las listas virales en Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

La artista expresó su asombro en un video de TikTok, preguntándose “¿Quién me explica por qué se hizo viral mi canción 20 años después?”. Según le contaron en ese momento, todo había comenzado cuando el público estadounidense asoció la letra de su canción a la frase “Magic Pony”.

Este fenómeno llevó a Christell a lanzar “Dubidubidu” en Spotify, desencadenando un éxito fenomenal en Japón, donde alcanzó el primer lugar en el Top 50 Viral, y en Corea del Sur, impulsado por el entusiasmo de Boemgyu de la banda K-Pop TXT.

A pesar de su éxito actual, Christell recordó el episodio que marcó el fin de su carrera infantil cuando se negó a participar en un show en Calama debido a que le dolía la guatita. Este incidente generó críticas hacia sus padres, acusándolos de explotación. La artista defendió la decisión, explicando que la situación se malinterpretó y que nunca fue obligada a ser artista.

En cuanto a su retirada temporal de los escenarios, Christell afirmó que su carrera se vio afectada por falsedades inventadas. En sus propias palabras, “mi carrera se acabó por todo lo que inventaron. Si eso no hubiese pasado, yo no sé dónde estaría ahora, posiblemente no en este país”.

Sin embargo, la cantante sigue dedicándose a la música, complementándola con otras actividades, por ejemplo su más reciente participación en “Aquí se baila”.