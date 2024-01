“Ha sido brutal”: Christell Rodríguez reconoce estar impactada con éxito viral de su canción “Chipi Chipi Chapa Chapa Dubidubidu”

Christell Rodríguez aseguró este sábado sentirse asombrada del impacto que su canción “Chipi Chipi Chapa Chapa Dubidubidu” alcanzó las últimas semanas en redes sociales, donde aparte de convertirse en tendencia de diversas plataformas digitales, es el tema viral de Spotitfy número 1 en Japón.

“Ha sido brutal. Todos los días es algo nuevo. Sólo sé que empezó dentro de una comunidad de videojuegos. Alguien subió una animación de un personaje bailando esta canción. Luego empezaron a salir videos de este gatito que mueve la cabeza al ritmo de la canción y ahí volvió a explotar y empezó a irse a otros lados, a Asia principalmente. Después me llegó a mí, indicando que la canción estaba viral en TikTok. Como la canción no estaba en Spotify (después fue subida por Warner Music), el audio no era de nadie, así que no salía mi nombre ni nada”, cuenta en entrevista con lun.com.

El fenómeno viral de Christell

A juicio de Christell, el fenómeno arrancó en medio de las fiestas navideñas, cuando el tema que estrenó hace más de dos décadas en el programa “Rojo”, fue utilizado por algunos usuarios de resde sociales para musicalizar videos y animaciones de gatos.

“Partió un poco antes de Navidad y se ha expandido mucho. Por eso subí un video de la presentación que hice en ‘Rojo’. La gente me empezó a etiquetar. Así se enteraron de que era yo quien la cantaba. En su tiempo, cuando se grabó, sé que había personas que decían que la canción era buena, otros que no le tenían tanta fe, así que fue la última canción en entrar al disco a grabar”, contó.

“No creo en las casualidades, así que creo que algo bueno saldrá de toda esta locura. Estoy feliz y muy agradecida de las personas que se dieron cuenta de que era mi canción y me empezaron a etiquetar y que -hasta el día de hoy- me etiquetan o comentan que yo la canto”, agregó.

“Recibo muchísimas notificaciones al día. Hubo un tiempo que tuve que apagar las notificaciones, porque estaba estudiando para mi defensa de título (de fonoaudióloga). Mi celular viraba y como que me desconcentraba. Pero no me puedo quejar”, prosiguió.

“Claro que sí me gustaría que me invitaran a Japón, de por sí toda la cultura asiática me llama mucho la atención. En Corea del Sur la canción está número 13 del ranking y yo amo el Kpop y en mayo voy a Corea en un viaje grupal de mujeres”, finalizó.

