Naya Fácil reaccionó a rumor que rodea a su posible llegada al próximo reality de Canal 13

Los rumores de una posible entrada de la joven Naya Fácil al próximo reality de Canal 13 están cada vez más fuertes. Ella le anunció a sus “facilines” que fue contactada por un canal de televisión para ingresar a un programa del área de entretención.

Posteriormente, se grabó desde una oficina para registrar los minutos antes de ingresar a una reunión, y en otra ocasión mientras le hablaba a sus seguidores desde un estacionamiento, se divisó el logo de Canal 13.

De igual forma, Pamela Díaz le comentó a Naya durante un en vivo, “aprovecha de disfrutar porque te van a encerrar”, quedando cada vez más claro que la joven está en conversaciones para participar del reality sucesor de “Tierra Brava”.

Lee más: Pamela Díaz le envió advertencia a Naya Fácil en medio de rumores de ingreso a Tierra Brava 2

El rumor sobre su lelgada

Esto fue mencionado en el último capítulo de “Me Late Digital”, en donde el animador Daniel Fuenzalida señaló que las conversaciones están casi finiquitadas en Canal 13. Por esto, el periodista Luis Sandoval hizo referencia a un rumor que está rondando a la entrada de la joven.

“Yo tengo entendido que habían rostros que no querían trabajar... Los llamaron para entrar al reality de Canal 13, dijeron: ‘ah, va a estar Naya, así que no participo’. Que no quería compartir con ella”, señaló el periodista. Ella fue defendida por todos los integrantes del panel, quienes querían los nombres detrás de esto y apuntaron a discriminación.

Esto se le fue informado a Naya por uno de sus seguidores, y ante esto comentó: “Ojalá se sepa quién o quiénes son”.