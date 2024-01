“Una canallada”: Mario Velasco desmiente versión de Chama en “Tierra Brava” por supuesta agresión de Fabio a su exnovia

Mario Velasco salió anoche en defensa del español Fabio Agostini, quien en episodios anteriores de “Tierra Brava” fue acusado por Alexandra “Chama” Méndez de haber agredido a su expareja, la brasileña Gabrieli Moreira.

Aquel episodio se dio durante un cara a cara del reality de Canal 13, donde el hispano señaló a la venezolana como una persona violenta, provocando la dura respuesta de la caribeña, quien dejó llorando a Agostini al acusarlo en pantalla de haber ejercido violencia física en contra de su ex.

La nueva polémica en “Tierra Brava”

“Eres una persona agresiva y no deberías estar aquí (...) esta tía es mala, inventa mier*** de afuera”, fue parte del acongojado reclamo de Fabio, evidentemente afectado por una acusación tan sensible.

“No quiero hablar mal de ella (Gabrieli), porque a esta tía la amo. Tengo conversaciones de ella donde me pide disculpas llorando. Y su mamá diciéndome: ‘Gracias por no levantarle la mano a mi hija’. Se me hace hasta un nudo en la garganta. Pero ella (Chama) lo hace ver como si fuera al revés, como si yo le hubiera hecho algo a ella. Y aquí me estoy mordiendo la lengua por ella”, sinceró en el reality.

Aquel episodio fue el que tocaron anoche en “Zona de estrellas”, donde su conductor, Velasco, quiso aclarar los dichos de Méndez ante la inminente llegada de la brasileña al encierro de “Tierra Brava” (y que se emitirá esta noche).

“Entró Gabrieli, y Gabrieli, yo no sé si va a ser parte de la edición y lo van a mostrar, pero en una parte de la conversación con alguien de la casa, Gabrieli confiesa de que hubo episodios con Fabio, que se fueron de las manos”, indicó Velasco, quien de inmediato aclaró que esos “episodios que se excedieron en la violencia”, fueron protagonizados por la brasileña en contra de Fabio.

“Ella hace el mea culpa (en el programa de Canal 13), de que si hubo violencia fue por parte de, o una agresión física, fue por parte de ella hacia él”, explicó.

“Para muchos de la casa, para muchos de los que estuvieron al interior de ‘Tierra Brava’, tienen claro de que si hubo una agresión, fue por parte de Gabrieli hacia Fabio”, puntualizó el animador, quien aseveró que dicha información la obtuvo gracias a versiones de los propios participantes del reality.

“Por ende, ellos consideran una canallada lo que hizo Chama. Consideran muy mala leche la acusación que hace Chama, porque probablemente al haber sido expareja de Fabio, al haber vivido con Fabio en Perú, al haber sido parte de su círculo cercano, Chama tiene perfectamente claro de que si hubo una agresión fue por parte de Gabrieli hacia Fabio”, afirmó.

“Entonces, acusar a Fabio de agresión para con Gabrieli lo considera mucha gente de la casa, muy canalla”, concluyó.

