“Se merecen tener una linda historia”: Nico Solabarrieta se la juega con romance de Shirley y Longton

“Siento que Arturo volvió por Shirley, entonces por supuesto que me gustaría que se dieran una oportunidad de conocerse bien”. Con esas palabras Nicolás Solabarrieta se refirió al reingreso de Arturo Longton, a Tierra Brava, tras salir eliminado en competencia por Junior Playboy.

El hijo de Fernando e Ivette Vergara, valoró que Arturo Leyenda reingresara al encierro -en reemplazo de Angélica Sepúlveda, quien renunció acusando agresión de parte de Francisca Undurraga- y le deseó los mejores deseos para que conquiste el corazón de la representante del Perú.

“Antes de que Arturo se fuera sentía que tenían un cariño genuino (con Shirley) y creo que se merecen tener una bonita historia. Yo que conozco a Arturo, me encantaría que pasara”, dijo el exfutbolista, quien ha sacado varios suspiros entre la audiencia.

Además, destacó la alegría que impone Arturo en los compañeros

Nicolás Solabarrieta sobre Arturo Longton

“Fue el mejor ingreso que podríamos haber tenido, porque es muy querido dentro de la casa, más allá de los conflictos que tuvo con Luis. Sentimos que le trajo mucha felicidad a la casa, además uno se ríe mucho con Arturo”, celebró.

Pero, lamentó entre risas que le ocurran tantas tragedias.

“Nunca había conocido a una persona que le pasen tantas desgracias en un lapsus corto de tiempo: se cae, se desgarra, después el problema testicular, en fin… En ese momento (la caída que sufrió en una competencia) nos preocupamos un montón porque fue muy fea. De hecho yo pensé que no volvía porque cuando se lo llevaron en camilla yo dije este h… se va en ambulancia directo al hospital y no vuelve a entrar. Pero después vi que estaba sentado viendo la competencia y ya un poco más tranquilo nos matábamos de la risa con la situación. Nunca he visto a una persona que le pasen tantas embarradas juntas, pero es maravilloso porque él se ríe de sus propias desgracias y eso es lo que lo hace una buena persona”, destacó.