“Es la droga que te quita el alma”: Constanza Capelli reflexionó sobre su rehabilitación

La ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, reflexionó sobre la difícil época que vivió años atrás producto del consumo de drogas, adicción de la cual logró salir gracias a un proceso de rehabilitación.

Fue en conversación con Eva Gómez en “El Podcast de Eva Gómez” donde contó cómo fue su momento de salir a flote, luego que la española le preguntara respecto si su madre, Paola Capelli, estaba al tanto de la dependencia que tenía a la cocaína.

[ “Si no voy a ésta, no voy a ir a otra”: Jhonatan Mujica le envió un directo mensaje a la producción de la Gala de Viña ]

“Ella siempre me ha dado esa libertad de equivocarme, porque al final por más que ella me hubiera agarrado de los pelos y me tire a un centro de rehabilitación, eso no sirve de nada. Yo salgo y lo vuelvo a hacer, es duro como mamá ver a tu hijo caer y no poder sacarlo de ahí, pero es parte del proceso”, contó.

La bailarina reconoció que “al final fue lo mejor porque uno toca fondo y yo con las herramientas que tuve pude salir de esta situación”.

Cony Capelli sobre el consumo de drogas

Además, hizo un llamado a hablar más el tema de las adicciones, puesto que es una situación que afecta a una parte importante de la sociedad.

“Igual el tema de las drogas, de la cocaína, la droga de la cual yo fui adicta. Siento que se habla tan poco y es una droga tan latente en todas partes, está en todos los lugares, es la droga que te quita el alma, es tremendamente adictiva, eso me marcó tanto y me dije: ‘No puedo entrar a esta etapa de mi vida, a un reality y no contar mi historia”, confesó, consignó La Cuarta.