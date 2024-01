“Lo hacía con ganas de llegar a herirte”: Jhonatan Mujica confesó por qué ya no habla con Botota Fox

El modelo de alta costura y participante del reality “Tierra Brava”, Jhonatan Mujica estuvo presente en el programa “Un Día Más” de Like Media, en donde habló con Karol Dance sobre su paso por dicho programa y la relación que mantiene con sus compañeros ahora que está en el mundo real.

Él fue consultado por cómo es su relación con Botota Fox, considerando que tuvieron un fuerte conflicto capítulos atrás porque el modelo no lavó una paila.

“Hoy es cero. No hemos tenido comunicación, no tengo nada en contra de la Botota, pero sí me di cuenta de algunos comportamientos que no me gustaría tener cerca mío. Tan borderline, pasar de blanco a negro”, partió.

“Ese tipo de cosas conmigo no van. Me gusta cuando alguien se equivoca, lo reconozca y que no explote con eso”, agregó y señalando que se vivió este conflicto por la loza que llevó a Botota a tratarlo de “asqueroso”.

“Después, empezó a sacar información mía personal de afuera y botarla dentro del reality (...) Me molestó el hecho de que no fui el primero, ya había pasado esta situación con tres, cuatro participantes del reality y siguió pasando con otros más. Lo hacía con ganas de en verdad llegar a herirte”, reveló Jhonatan, quien reconoció haber hablado de estos temas que llegaron a los oídos de Botota.