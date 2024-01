“Todas podemos ser reinas”: Fran Maira clasifica a Miss Universo Chile y desata ola de críticas

La exparticipante de Gran Hermano, Fran Maira, anunció su flamante participación en el concurso de belleza Miss Universo Chile, en representación del barrio El Golf. Así lo confirmó en la cuenta de Instagram oficial @misschileuniverso, evento al cual clasificó mediante un casting online.

“Tiemblen. A romper con los estándares de belleza y los tabús que existen en nuestro país. TODXS podemos ser reinas”, escribió.

Sin embargo, la noticia no generó mucha alegría entre los cibernautas, quienes rechazaron su postulación, indicando que su perfil no representaba a las mujeres.

Fran Maira recibe críticas por candidatura

“Es que no podi pasar de Celeste Viel a Fran Maira”, escribió una usuaria, comparándola con la candidatura de la hija del animador Felipe Viel.

“La fran tiene only, y no se si su contenido es para adultos o 100% explicito. Las normativas de la organización miss universe no permite que sus candidatas tengan este tipo de material fotográfico”, criticó otro, respecto a la cuenta que Maira tiene en la plataforma para adultos.

“Totalmente desacuerdo con su participación. Ella es una chica de Reality, un miss es una señorita desde su forma de hablar y de comportarse, y lamentablemente deja mucho que desear...”, comentó otra joven.

A esos mensajes, se sumaron los epitetos como “barriobajera” y las bromas de que su jefe de campaña sería el cantante urbano “Jordan 23″.