“Claramente yo tenía una h… en la cabeza”: Luis Mateucci se lanza contra Chama y aseguró que “no la aguanta”

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, pudimos ver a Luis Mateucci arremeter por segunda vez en contra de su expareja, Alexandra Méndez.

Cabe recordar que el argentino tuvo un intenso romance con Chama durante las primeras semanas de encierro, en donde se les veía bastante cariñosos. Sin embargo, todo se acabó con la llegada de Daniela Aránguiz, puesto que la exchica “Mekano” era su pareja antes de entrar al programa de Canal 13 y decidió jugársela por ella.

¿Qué dijo Luis?

En esta ocasión, el argentino se desahogó mientras estaba conversando con Junior Playboy, comentándole que está aburrido de las actitudes de la venezolana dentro de la casa.

“Ya no la aguanto más. Es muy gritona. No sé, ahora que la veo de lejos, no lo entiendo. Le había agarrado aprecio, pero no la aguanto”, reveló.

Asimismo, aseguró que “claramente yo tenía una h… en la cabeza porque no me daba cuenta. Ahora la quiero lejos”, admitió.

Por su parte, Junior le recordó: “Cuando andaba contigo era igual, no sé cómo le tenías paciencia”.