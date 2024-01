“Me aburrió y por eso exploté”: Paulina Nin se refirió a su enojo con Jordi Castell en “Top Chef”

Hace un par de días que salió al aire el enojo de Paulina Nin con Jordi Castell, esto luego de que su compañero “Top Chef Vip” estuviera jugando con un soplete mientras se encontraban cocinando.

El hecho ocurrió cuando se preparaban empanadas, en donde el fotógrafo comenzó a jugar con el artefacto y causó el enojo de la comunicadora.

“¡Oye! Es tonto este hueón, por la conche... ¡Ya estoy hasta aquí con este hueón! (…) ¡Cabréate!”, fueron algunas de las palabras que dijo en ese momento.

Las declaraciones de Paulina

Tras lo ocurrido, la animadora decidió referirse a la situación en sus redes sociales y aclaró qué fue lo que le molestó de Jordi.

“Quiero aclarar algo… el cuento con el Jordi no tiene nada de pelea de personas, ni nada”, explicó de entrada mediante un video.

“Cuando uno está en ese estudio, está cocinando. Se manejan cuchillos, corren con una olla, bajan con un sartén con aceite, en fin. Jordi pidió un soplete para las empanadas, y resulta que en un minuto determinado, cuando le dijeron: ‘¿Para qué quieres un soplete?’, le hizo así al camarógrafo”, comentó, contando que Jordi le apuntó con el elemento al sujeto.

Asimismo, aseguró que esto afectó “a la cámara, al camarógrafo, sopleteó varias veces para todas partes, y la verdad que yo estaba muy cerca y me aburrió”.

“Es una actitud que de repente es de juego, pero no se puede jugar en una cocina donde se tienen elementos peligrosos para las personas. Cuando yo digo que doy respeto y espero respeto, me refiero a eso”, sostuvo.

Eso sí, Paulina enfatizó en que no existe mala onda entre ambos y que, de hecho, siguen siendo cercanos.

“Es como un cabro chico, me encanta, no le tengo mala para nada, pero me aburrió y por eso exploté, por la gente que ustedes no ven”, argumentó.

“Sigo siendo tan amiga como antes de Jordi Castell”, cerró Paulina Nin.