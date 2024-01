Karen Paola se sinceró en “La Cabaña”: Reveló doloroso pasado de abuso y el distanciamiento con su madre

La cantante Karen “Paola” Bejarano fue una de las invitadas al más reciente episodio de “La Cabaña” (Mega) donde compartió reflexiones y experiencias junto a Gianella Marengo, Yamila Reyna y Claudio Olate.

En un momento íntimo durante una de las dinámicas del programa, la ex Mekano se sinceró sobre un capítulo oscuro de su pasado, revelando la difícil experiencia que vivió tras sufrir abuso cuando era menor.

“Cuando uno está pasando por procesos muy difíciles, oscuros, cuando uno siente que no hay ninguna mano de la que se pueda agarrar para salir adelante, para salir del hoyo en el que te encuentras, te das cuenta de que te tenías a ti nomás”, dijo Karen.

La cantante explicó que, aunque el abuso marcó una etapa de su vida, fue algo que ocultó por miedo y vergüenza durante mucho tiempo. “Al final me di cuenta de que yo no soy ese episodio de mi vida, y eso no me define, y para eso tuve que renacer”, afirmó con valentía, según consignó La Cuarta.

Una nueva Karen

En un tono reflexivo, Karen Paola enfatizó la importancia de ser su mejor versión, más allá de cualquier otra etiqueta que pueda tener en su vida. “Para mí lo más importante de mi vida, más que ser la mejor cantante, la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor amiga, es ser mi mejor versión. Ser mi amor incondicional”, expresó.

Ante la pregunta de la conductora Karen Doggenweiler sobre la posibilidad de reconciliarse con su madre después del distanciamiento, Karen Paola compartió sus sentimientos.

“Han pasado un par de años desde el momento en el que nosotras nos distanciamos, y no veo un cambio por parte de la otra persona”, afirmó. Sin buscar culpables ni respuestas externas, Karen destacó que como madre, es impensado no apoyar a su hijo en situaciones similares a las que ella misma enfrentó.

La cantante concluyó que, aunque ya no espera nada de su madre, le gustaría avanzar sin sentirse culpable. “Lo que me gustaría es lo que está pasando ahora, y es que yo pueda avanzar tranquilamente porque no me siento culpable de nada”, finalizó la exchica Mekano.