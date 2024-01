“Eres todo lo que siempre soñé”: Hijo de Karen Paola cumple 17 años y sorprende con lo grande que está

Karen Paola está toda chocha junto a su pareja Juan Pedro Verdier a quien conoció en Mekano y con el cual tienen un hijo que acaba de cumplir 17 años.

Es por eso que la cantante utilizó sus redes sociales para enviarle un emotivo saludo a su retoño que muy pocas veces ha mostrado. De hecho, sus fanáticos quedaron impresionados con lo grande que está su primogénito.

“Feliz cumpleaños mi vida. Ya son 17 años… ¿Queeeeeé? Sí, ya cumpliste 17 años y yo no puedo creer que ha pasado tanto tiempo”, comenzó escribiendo Karen Paola.

“Eres todo lo que siempre soñé. Amo verte crecer y desarrollarte en el mundo. Sin duda tu presencia en nuestras vidas, y en las de quienes te rodean, ha hecho que estas mejoren en un 1000%”, agregó.

Por último, Bejarano se deshizo en cariños para él y destacar sus numerosas cualidades.

“Gracias por permitirte siempre ser tú y no seguir a nadie más que a tu corazón. Tienes todo mi amor, apoyo y comprensión por siempre. Te amo”, finalizó.

[ LEE TAMBIÉN: “No pretendo irme nunca más”: Karen Paola aseguró que la televisión está en el pasado y su foco principal es la música ]

20 años con Juan Pedro

Este mes es realmente especial para la recordada chica Mekano que hace poco relanzó su carrera como cantante. Todo porque además acaba de cumplir 20 años de relación con su esposo Juan Pedro.

“Ya son 20 años con mi compañero de vida, Juan Pedro. Ha sido un viaje con momentos de calma, mucha turbulencia, disfrute y por supuesto muchísimo amor”, aseguró.

“Agradezco al Dios y al universo cruzar nuestros caminos y por darme un hombre que me ama, me cuida, me hace reír, me cocina, me mima, me admira y me respeta”, cerró.