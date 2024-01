“No pretendo irme nunca más”: Karen Paola aseguró que la televisión está en el pasado y su foco principal es la música

La carrera televisiva Karen Bejarano comenzó en “Mekano”, donde se hizo conocida bajo su nombre artístico Karen Paola y las pegajosas canciones que le ganaron un espacio en el corazón de muchos que crecieron con sus éxitos como “Dime”, “Viva la noche”, “Ven, ven, ven”, entre otros.

Una vez que dejó de grabar canciones, se abocó a la animación y despegó su trayectoria en la pantalla chica. Ella trabajó de concursante en diversos programas como “Fiebre de baile” y “El Discípulo del Chef”; y formó parte de matinales como “La mañana de Chilevisión” y “Mucho Gusto”.

Sin embargo, actualmente su carrera retomó lo que inició en “Mekano” y volvió a la música. Ahora está con todo de vuelta a los escenarios. Karen Paola se encuentra en el proceso de regrabación de sus canciones para que el público pueda disfrutarlas nuevamente, y se prepara para una gira veraniega.

La televisión quedó en el pasado

La música es su horizonte ahora, así que ¿está detrás su carrera televisiva? Karen Paola despejó esta duda a Publimetro, y se refirió a lo que le depara su futuro, y si éste incluye la pantalla chica. Ella comenzó con una confesión: “La verdad, es que abandoné la música principalmente por mis miedos. Creo que me volqué mucho en la televisión, precisamente porque era una forma de yo seguir comunicando”.

“Yo soy artista, entonces necesito comunicar a través de la música, que es mi pasión. Pero como no tenía esa seguridad en ese momento, me dejé llevar por el otro lado que existe dentro de mí, que es de las comunicaciones, y tratar de entregar mi yo a través de los programas de televisión, ya sea bailando como jurado, como panelista, o como lo que se me tocara hacer en la tele”, confesó.

“Yo creo que la televisión la podría tomar para cosas muy puntuales, pero desarrollar una carrera televisiva para que yo abandone la música, eso no va a volver a pasar jamás, porque ahora yo volví a la música con todo y no pretendo irme nunca más”, aseguró la cantante con total confianza.

“Voy a ser la Madonna de Chile. Voy a estar hasta los 80 parada arriba del escenario bailando con los tacos gigantes, las pestañas postizas, todos los brillos y bien operada”, cerró entre risas Karen Paola.

