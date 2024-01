Nico Solabarrieta le prestó ropa a Miguelito tras críticas por su comportamiento con las mujeres de “Tierra Brava”

Uno de los participantes más criticados del reality de Canal 13, “Tierra Brava”, fue Miguelito. Los cuestionamientos que recibió el comediante apuntaban a su comportamiento con las mujeres de la casa, cuando se metía a la casa de sus compañeras, e incluso le dio un beso no consentido a Fran Undurraga.

Él se hizo buenas migas con el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, Nicolás Solabarrieta, quien le prestó ropa al exintegrante de “Morandé con Compañía” ante esta lluvia de críticas que ha generado su paso por el reality de Canal 13.

La defensa de Solabarrieta

“Si lo hubiera hecho, o yo lo hubiese visto haciendo algo, se lo habría dicho a él directamente”, afirmó a Página 7. “Uno puede estar o no de acuerdo con que él se meta en las camas de sus compañeras, pero si ellas lo aprueban, no se sienten incómodas y él no se propasa, no veo razón para que la gente lo critique”, agregó.

“Si se hubiese pasado un poco de la raya se habría sabido, lo habrían criticado los dentro de la casa”, puntualizó Nicolás, quien aseguró que Miguelito no tuvo “ninguna actitud inapropiada”.

“Lo que se ve desde afuera se siente tergiversado porque no ven el 24/7 de lo que pasa en la casa-hacienda”, finalizó.