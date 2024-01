La tierna declaración de Luis Mateucci a Daniela Aránguiz en medio de sus vacaciones

Tras su exitoso paso por Tierra Brava, el argentino Luis Mateucci y Daniela Aránguiz continúan viviendo su historia de amor y al parecer todo iría de viento en popa para la feliz pareja.

Durante enero se les vio compartir juntos la celebración de año nuevo, y también otros momentos especiales.

Ahora, la exmekano se fue de vacaciones ella sola junto a sus hijos a las paradisíacas playas de República Dominicana, donde se está tomando un merecido descanso en compañía de sus retoños.

La tarde de este sábado compartió un registro en que se mostró liberada al 100%, hasta con topless incluido, demostrando que los años no pasan por ella.

Fue este registro el que cautivó la mirada de todos, pero por sobre todo, de su enamorado Luis Mateucci, quien no la pensó dos veces y rápidamente comentó el video de la “cara de cuica”.

“Quiero tenerte conmigo. Te extraño”, le escribió el trasandino a la exmekano, provocando la reacción entre los fanáticos de la pareja.

“Me encantan los dos”, “Lindos”, “Todo lo que la Dani merecía, cuidala mucho”, fueron algunos de los comentarios.

Pero esto no quedó allí. Más tarde, el modelo argentino continuó declarando su amor a Dani en su cuenta de Instagram. “Te extraño mi amor. Me haces tan feliz”, escribió en una historia donde se puede ver a la ex de Jorge Valdivia disfrutando en Brasil.