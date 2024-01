“Este es un nuevo desafío”: Emilia Dides revela que concursó en el Miss Chile para que sus fans “puedan ver otra versión mía”

La cantante nacional Emilia Dides calificó este lunes como “un nuevo desafío”, que le permitirá a sus fanáticos conocer “otra versión mía”, el haber sido seleccionada entre las concursantes criollas de la edición 2024 para el concurso de belleza “Miss Chile”, que definirá a la representante nacional al “Miss Universo” de este año.

Conocida artísticamente como Emi D, la ganadora del programa de talentos “Rojo” en la temporada 2018-19, explicó en lun.com los motivos que tuvo para aventurarse en este desafío, que en sus palabras le permitirá “promover” su talento artístico.

Emilia va por el “Miss Universo”

“Este es un nuevo desafío para mi carrera. Me llama mucho la atención lo que puedo promover si es que me llega a ir bien. Estoy tratando de entregar mi mejor versión todos los días, así que decidí meterme”, señaló.

Con dudas en un principio, ya que este concurso promueve más que el talento artístico, otras virtudes de la belleza femenina, Emilia asegura que se está “preparando con los mejores” para obtener el mejor resultado posible en el concurso.

“Dudé participar en un principio, porque si bien hay prueba de talentos en el certamen, no es el talento mismo lo que eligen, sino que muchas cosas más. Para mí resulta ser un desafío muy grande: tengo que aprender más pasarela, sé algo, tengo un poquito de experiencia, pero me estoy preparando con los mejores”, explica.

“Era un secreto, pero qué mas da. Estoy con (el bailarín) Juanfra Matamala de ‘Rojo’, que me va a enseñar muchas cosas de movimiento, de expresión, de baile y todas esas cosas que son importantes y que se necesitan para la cámara y la pasarela. Te di un spoiler, jajajá”, agrega Dides, quien valora su paso por el programa de talentos de TVN como una herramienta a favor para el certamen.

El logro de Cecilia Bolocco

“Me ayuda haber pasado por ‘Rojo’ en la actitud, en cómo mirar a las cámaras, estar atenta a las luces y cosas así. En ese sentido, sí, el programa fue una gran escuela”, argumenta la cantante, quien se mentaliza en el logro obtenido a mediados de los ochenta por Cecilia Bolocco, que en 1987 ganó el único cetro de “Miss Universo” para Chile.

“Obvio que sí. Siempre está ese sueño, esas ganas de imitarla. Literalmente acepté un desafío. Hay mucha gente que me apoya, que confía en mí, he recibido un apoyo brutal desde el domingo anterior, cuando se enteraron que recién me postulé. Yo no sabía si había quedado o no. He recibido un amor increíble. Igual mucha gente está mega preocupada por mi pasarela, porque no saben mi desplante. Algunos dicen que soy pesada”, puntualiza. “Siempre me comentan eso. Dicen que soy linda, pero pesada en persona. Y yo encuentro que es todo lo contrario, soy simpática también, jajajá. Igual, es una recomendación, muy de cerca, parece”, prosigue.

“Le voy a poner todas mis ganas, tal como lo hice con ‘Rojo’. Ojalá la gente se despreocupe y vea que soy multifacética, que aparte de cantar, puedo hacer otras cosas. Espero que puedan ver otra versión mía”, finaliza.

