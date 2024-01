“Si hubiera estado solo...”: Así fue la emotiva reaparición de Gabriel Prieto en Premios Caleuche

Tras su complicado estado de salud, que lo mantuvo internado durante el año 202, .el actor Gabriel Prieto reapareció en público durante la ceremonia de los Premios Caleuche 2024, realizado en Teatro Oriente.

El destacado actor nacional, subió al escenario junto a su colega y amiga Magdalena Max Neef, con quien presentó la categoría Mejor Actor de Soporte en Series, cuya nominación cayó en Tito Bustamante como Eduardo Frei Montalva en “1000 Días de Allende” (TVN).

Una vez aparecieron en el escenario la ovación del público fue instantánea. “Ese aplauso es para ti Gabito”, dijo Max Neef a su emocionado amigo.

Antes de entregar el premio, Gabriel Prieto se tomó unos minutos para agradecer a su “hermanos” del teatro.

Gabriel Prieto agradece apoyo de actores

“Quiero darme la licencia de agradecerles a todos ustedes (...) Si hubiera estado solo, hubiese sido muy distinto el desenlace”, dijo refiriéndose a la complicación médica que sufrió debido a una falla multisistémica, tras contagiarse de Covid.

“Sentí tanto cariño de tanta gente, que solo me queda agradecerles, tenemos un gran, gran gremio, una gran familia y eso se siente y se agrade. Pucha que se agradece”, recalcó recibiendo aplauso cerrado.

Su compañera, por su parte, también se refirió a lo vivido por Gabriel Prieto, a quien considera un hermano.

“Ustedes no se imaginan lo que me hizo sufrir (...) Cuando se enfermó, no me podía imaginar sin él”, dijo emotiva, aunque se tomó un segundo para decirle a su amigo que no se apoyara en el pódium, puesto que “esta huea tiene ruedas”, sacando risas en los presentes.

“Gabriel fue la primera persona que conocí, hemos estado juntos desde siempre. Cuando él se enfermó no me podía imaginar cómo era estar sin él. Ahora lo único que siento es agradecimiento por compartir escenario”, comentó.