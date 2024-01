Daniela Aránguiz dejó claro que le sobra amor propio con atrevida frase: “Todo Chile quiere estar conmigo”

Daniela Aránguiz dejó en claro que tiene autoestima de sobra, y se mandó ‘flor’ de comentario en el reciente episodio de Tierra Brava. En una conversación con el capataz del lugar, la participante soltó un comentario que no dejó a nadie indiferente al asegurar que: “Todo Chile quiere estar conmigo”.

[ LEE TAMBIÉN: La tierna declaración de Luis Mateucci a Daniela Aránguiz en medio de sus vacaciones ]

Esta atrevida afirmación no pasó desapercibida, y dejó entrever la gran confianza de Aránguiz en sí misma.

Fue en medio de una conversación con el capataz de Tierra Brava, quien invitó a la parejita a un asado en su casa para “consumar el matrimonio Mateucci-Aránguiz”. En ese momento la exmekano aseguró que Luis debería estar agradecido de pololear con ella.

En tono jocoso, Aránguiz declaró que el argentino “recién me pidió pololeo y me va a pedir matrimonio”, añadiendo que tiene que ver cuánto tiempo le dura el amor.

“Todo Chile se muere por estar conmigo, debería darse con una piedra en los dientes este h…”, lanzó la ex de Valdivia.

No conforme con esto, Aránguiz no dudó en lanzar comentarios sarcásticos sobre el argentino, riéndose de sus desventuras sentimentales fuera del encierro. “Sale con los amigos a carretear en España y me llama llorando de la discoteca. Pololeó con la tóxica de la Oriana y se viene a ahogar conmigo”, expresó entre risas.

Por su parte, el capataz del programa respaldó la afirmación de Aránguiz, admitiendo que a ella “le sobran los hombres”.

Revisa el momento aquí.