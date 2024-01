“Esto fue un salto de fe”: notera de “Carmen Gloria a tu servicio” renunció al programa sin tener una oferta de otro canal

Fueron nueve años los que la periodista Paulina Alvarado formó parte del equipo detrás del estelar de la abogada Carmen Gloria Arroyo, el programa “Carmen Gloria a tu servicio”, una parte importante de su carrera televisiva que la comunicadora dejó atrás al este año renunciar al espacio y a TVN.

Una compleja decisión, aclara Paulina, quien decidió enfrentar desde cero sus nuevos desafíos, ya que además dejó la estación pública sin tener ninguna oferta laboral en otro canal.

El adiós de Paulina a TVN

“Es mejor tomar las riendas y no estar en la espera eterna. Fue una salida programada de mutuo acuerdo. Llevaba varios años pidiéndole al canal poder explorar otras áreas. Me dieron un montón de posibilidades pero siempre fueron pololeos y yo quería algo más tangible (...) las condiciones nunca se dieron y en esa espera tomé la decisión de irme”, reconoce la periodista en lun.com.

“Quiero decir algo”: El desaire de periodista de TVN al vocalista de La Combo Tortuga tras no darle la palabra

Ese impulso apunta Alvarado, se hizo más concreto luego darse cuenta que pese a sus deseos, no iba a cambiar demasiado su situación en la señal pública.

“Sí, me decían ‘ya va a venir, ya va a venir’, hasta que una entiende que no. Yo quiero ser animadora. Quiero también estar en espacios editoriales un poquito más libres donde también pueda desempeñarme de manera espontánea y cercana”, contó.

“No están las lucas que nos estarías pidiendo”: Rostro de Buenos días a todos renuncia a TVN

“No tengo oferta alguna, no. Esto fue un salto de fe. Creo que salir de la zona de confort es algo tremendamente difícil. Lo pensé mucho, me dio mucho miedo. Fue una decisión que se tomó en familia, conversada con mi marido y mi marido fue el primero en decirme ‘hazlo. Ya cumpliste tu ciclo. Yo te apaño, te apoyo y démosle’. No hay que pensarlo mucho porque uno ahí se arrepiente”, agregó Paulina, quien dejó el espacio sin poder despedirse en persona de la abogada.

“No me dijo nada (Arroyo), porque está al otro lado del mundo (de vacaciones en Asia). Le mandé un mensaje al grupo despidiéndome y dando las gracias por tantos años compartiendo. Es triste dejarlos”, finalizó.

“Son de otra persona...”: Yamila Reyna hizo reír con inesperado percance que tuvo en Buenos Días a Todos

Polola al rescate: Nicki Nicole siente que Peso Pluma “la va a romper” en Viña 2024