“Estuve fuera de training”: Gaby Hernández confesó lo difícil que fue grabar la nueva teleserie de Mega

Gaby Hernández vuelve a un papel estelar en teleseries tras estar en pausa desde el 2018. Sin embargo, esta vuelta no ha sido nada fácil para la actriz.

Cabe recordar que la intérprete nuevamente aparecerá en las pantallas de Mega con el melodrama vespertino “Al sur del corazón”, en donde será la matriarca de la familia compuesta también por los papeles de Paola Volpato, Francisca Armstrong, Mariana di Girolamo y Clara Silvestro.

En una conversación con la Revista Ya, la actriz se refirió a lo que ha sido de su participación en la nueva producción grabada en Puerto Octay, Región de Los Lagos.

“Mi personaje tiene un empeño en sacar adelante mujeres fuertes, que no tengan que depender de hombres para progresar”, es decir, “independientes, autónomas, capaces”.

En estos momentos, la vida de la actriz se dividió entre las diversas localidades de Puerto Varas y los estudios de Chile Films en Santiago.

Nada es como antes

Eso sí, Gaby se dio cuenta de que está teniendo algunos problemas para aprenderse los libretos. “Estoy teniendo un poco de dificultades. Antes era leer los textos tres veces y ya me los sabía; ahora no”.

Según Hernández, esto es porque “estuve fuera de training por el estallido y la pandemia, pero nunca paramos de hacer Viejas de Mierda”, sostuvo la actriz de 85 años.

En ese tiempo, “recorrimos desde Arica a Punta Arenas; y hasta hice un monólogo con el Teatro A Mil, Molly Bloom, y nos fue súper bien”.

Aunque, Gabriela enfatizó en que “el teatro es diferente: tú memorizas ochenta páginas y, cuando te las memorizas, ya lo repites siempre, o sea, no va cambiando (por lo que) no tienes que estar estudiando escenas y escenas de un día para el otro; esa es mi dificultad”. En cambio, “en el teatro me sé mis textos para atrás y para adelante”, cerró.