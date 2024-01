Arriesga demanda: Pincoya de Top Chef VIP es acusada de incumplimiento de contrato

La participante de Top Chef VIP, Jennifer Galvarini, al parecer, lo estaría pasando mal tanto dentro como fuera de la cocina. Esto, porque tras sufrir con las críticas de los jueces, tendría serios conflictos con su manager, quien la acusa de no pagarle por sus servicios.

Así lo contó Carolina Eltit, quien tomó la representación de Pincoya tras su salida de Gran Hermano, reality donde terminó en tercer lugar por votación del público.

“Resulta que hace dos semanas Pincoya dejó de responderle a Carola Eltit. Todo esto se origina cuando Pincoya en las grabaciones de Top Chef comenzó a pelear con todo el mundo, a tener arrebatos y Carola le dijo ‘frena, estás portándote súper mal, como imagen tuya no te conviene’”, reveló Luis Sandoval, tras conversar con Eltit.

Según agregó el expanelista de Me Late, “desde ese momento la Pincoya no le habló más a Carola Eltit”. Sin embargo, eso no sería todo. “Acá viene el escándalo”, contó Sandoval.

“Pincoya durante todos estos meses no le ha pagado ni siquiera 10 pesos. Es decir, adeuda una cifra que bordea el millón y medio de pesos”, reveló.

Manager demanda a Pincoya de Top Chef

Producto de ello, la manager estaría pensando iniciar acciones legales contra la oriunda de Chiloé.

“Estoy viéndolo con un abogado. Estos días le va a llegar una notificación con la demanda. Ella no me pagó nada, tenemos un contrato de representación que ella no ha cumplido. Yo le negocié Top Chef”, contó la afectada en “Que te lo digo”.