“Cuando no has querido pagar...”: Max Cabezón lanza tiradera a Raimundo Alcalde por Noche de Combos

Al parecer la buena onda que alguna vez hubo entre Max Cabezón y Raimundo Alcalde ya es parte del pasado. Así lo dejaron en claro ambos influencers, quienes el 10 de febrero se pelearan a muerte en el evento de boxeo Noche de Combos que se realizará en el Teatro Caupolicán.

En esta ocasión quien abrió los fuegos fue el exparticipante de Tierra Brava, quien disparó contra su rival de Top Chef VIP, respondiendo a una historia burlesca que subió el actor.

[ Belén Soto reaparece en glamoroso evento tras confirmar quiebre matrimonial con Branco Bacovich ]

“Me acabo de enterar que el Rai, ese azopao, me anda molestando porque tengo el ojo morado. Es obvio, si estoy entrenando duro. Estamos haciendo sparring real. Este man probablemente está aprendiendo de Youtube, con un saco”, se descargó en sus historias de Instagram, mostrando su ojo en tinta producto de un combate cuerpo a cuerpo.

Además, le sacó en cara al actor las veces que lo invitó a comer de sus pizzas, junto a sus amigos.

“Y sabís qué hueón, llámame por mi nombre. No ‘el de las pizzas’, porque he sido yo y mi marca quien te ha auspiciado a ti en tus cumpleaños cuando no hay querido pagar para alimentar a tus invitados hueón”, le recordó, consignó el medio Infama.

“Entonces, todas estas cositas que andai diciendo, después las vamos a compilar y cuando sea el gran día y te gane vamos a hacer un video extraordinario para que te podai comer todas tus palabras, porque parece que los platos que cocinai, nadie se los come”, se burló el exparticipante de MasterChef.

[ “Lo voy a destruir”: Raimundo Alcalde barre con Max Cabezón y promete noquearlo en Noche de Combos ]

Raimundo Alcalde responde a Max Cabezón

“Quiero pedir disculpas públicamente al hueón de las pizzas. No quise herir sus sentimientos con la historia anterior. Estoy muy agradecido por todos los canjes que hemos hecho. Muy buenas pizzas. Y por el cariño que te tengo, te voy a destruir el sábado 10, sin respeto. Después vamos a tener respeto. Te vamos a enseñar un poco lo que es el respeto”, finalizó.