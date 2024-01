Daniela Aránguiz se sentó con Gabrieli Moreira a limar asperezas: “Ojalá que no pienses que te estoy atacando...”

Un round se vivió en el Cara a Cara de este martes en “Tierra Brava” entre dos mujeres del reality: Daniela Aránguiz, y la recién llegada, Gabrieli Moreira. La “Cara ‘e cuica” votó a la brasileña debido a unos reparos que tenía desde su ingreso.

“Soy muy observadora y espero que no juegues con el corazón de mi capitán. También espero que no quieras suplantar a alguien insuplantable como Pamela, teniendo de enemiga a Chama y el trío con Jhonatan. Espero que brilles con luz propia”, sentenció Daniela.

“Yo entré para competir, no entré para reconquistar a porque lo conquisté afuera, no acá. Sobre Chama, ella se siente intimidada cuando paso porque paso y no me mira. Yo tengo mi brillo propio, quédate bien tranquila”, le respondió Gabrieli.

“Uno puede jugar...”

En las escenas del próximo capítulo, se mostró una conversación entre las involucradas que se sentaron a limar asperezas, siendo el piquito que se dio con Jhonatan Mujica uno de los focos de conversación. “Uno puede jugar, y darse besos en las actividades que te hacen darte besos”, partió Daniela.

Gabrieli le aclaró que para ella no era lo mismo dar un beso o un piquito, que estar conversando íntimamente con un chico y ahí darle un beso. Daniela estaba de acuerdo con esto, y le replicó con un dicho que aprendió en Brasil: “el culo es tuyo y tú sabes a quién se lo das”.

La brasileña estuvo de acuerdo con ella, y señaló que nadie más debería opinar de que se esté dando besos con la persona que quiera. “Esa es tu opinión, pero también es respetable la mía”, señaló Aránguiz.

“Cuando las personas son parecidas, yo creo que chocan”, señaló Gabrieli encontrando una similitud entre ella y Daniela, quien le aseguró que no tenía nada contra ella, y sólo le había dado un consejo. “Ojalá que no pienses que te estoy atacando porque no fue así”, afirmó Aránguiz.