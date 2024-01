“Desde pequeña soñaba con participar”: subteniente de la Fach fue seleccionada entre las participantes del Miss Universo Chile 2024

Dentro del variopinto casting de candidatas nacionales al Miss Universo Chile 2024 apareció en el sur del país una particular postulante, la piloto de guerra de la Fuerza Aérea (Fach), Michelle Martin, una joven de 24 años que representará a la ciudad de Puerto Montt.

Hija de padre chileno y madre venezolana, la subteniente Martin asegura en lun.com que este importante paso en su carrera es algo que “desde pequeña soñaba”, y que junto a su vocación militar la tiene por estos días más que plena.

Un vuelo al Miss Universo

“Desde pequeña soñaba con participar en un concurso de esta magnitud. Crecí viéndolo con mi familia y siempre me maravilló cómo el mundo se detenía para escuchar el mensaje de cada participante”, cuenta Michelle, quien hasta sus 16 años estuvo radicada con su familia en la nación caribeña, uno de los países del orbe donde este tipo de concursos de belleza ya es parte de su idiosincrasia.

“La cultura venezolana valora profundamente estos certámenes, son parte de nuestras tradiciones. Es un motivo de orgullo y una ocasión para la unión familiar”, puntualiza la subteniente, quien espera en el Miss Chile “poder compartir mi historia y tener la esperanza de inspirar a otras niñas y mujeres a pelear por sus anhelos, es en sí mismo un sueño hecho realidad para mí”.

“Lo que me motivó fue la oportunidad de compartir mi experiencia en la Fuerza Aérea de Chile, y cómo ésta me ha provisto de herramientas fundamentales para afrontar retos”, agrega Martin, quien no duda en agradecer el apoyo que recibió de la institución castrense apenas se supo de su candidatura al concurso de belleza.

“Al presentar mi interés en participar en Miss Chile, recibí un apoyo inmediato, lo que refleja el compromiso de la institución con nuestro crecimiento y bienestar”, dice Michelle, quien enfatiza que “mi decisión de participar ha sido acogida con entusiasmo tanto por mi familia en Chile y Venezuela, también por mis camaradas en la Fuerza Aérea.

“Este apoyo refleja el espíritu de unidad y colaboración que nos caracteriza como gran familia aérea, donde celebramos los logros individuales como éxitos colectivos”, cuenta la joven, quien de todos modos deja en claro que su primer amor está en “la aviación”.

“Es mi pasión. La experiencia de volar aviones en la Fuerza Aérea me ha permitido enfrentar desafíos únicos. Gracias a ella he podido desarrollarme profesionalmente sin comprometer mi esencia femenina. Este entorno me valora por mis competencias y habilidades, también me ha ofrecido oportunidades inigualables de aprendizaje y crecimiento. Es lo que más me gusta hacer”, finalizó.

