“Coquetearon toda la noche”: Aseguran que Luis Jiménez compartió con famosa influencer en Bellavista

Tras los rumores de nueva ruptura matrimonial entre Luis Jiménez y Coté López, se dio a conocer que el exfutbolista habría estado de lo más coqueto con una famosa influencer, quien también estaría atravesando un quiebre amoroso.

Así lo dieron a conocer en el programa Que te lo digo de Zona Latina, asegurando que estuvo hasta altas horas de la madrugada conversando de lo lindo con la cubana Lisandra Silva, en un reconocido club nocturno de música electrónica del barrio Bellavista.

“Según mi reporteo, Luis Jiménez no estaría viviendo en la misma casa con María José López en Chicureo”, desclasificó la periodista Paula Escobar, revelando que se habría cambiado al departamento de su hijo mayor.

Producto de ello, el exfutbolista estaría disfrutando su momento de soltería.

“Coqueteó toda la noche, según mis fuentes, pero no se fue con ella (Lisandra). Se fue con un amigo y otras dos señoritas rumbo a un hotel. Me contaron que Pamela Díaz estuvo en ese carrete. Estuvo Adriana Barrientos, varias celebrity”, agregó la periodista.

“El punto es que María José está pasando por un momento súper complicado (a nivel) familiar. Un momento muy triste y es un hecho que Luis Jiménez no está haciendo vida familiar. (A él) Ya no le importa. Está carreteando. No está con su señora, está en otra. Y Coté López, a mí me contaron que está muy triste con la situación. Ella sí está enamorada y sí espera volver”, reveló Escobar.