“Te tengo una pregunta”: Nico Solabarrieta sorprendió a Valentina Torres en Tierra Brava

La pareja más querida de Tierra Brava, Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta, protagonizaron un tierno momento al interior del encierro en Perú, cuando se lanzaron flores mutuamente frente a sus compañeros. Halagos que terminaron en petición de pololeo.

Todo ocurrió durante una actividad donde Karla Constant midió la compatibilidad de las parejas, como Daniela Aránguiz con Luis Mateucci, Gabrieli con Fabio y Dani Castro con Uriel.

En ese momento, Guarén, habló de lo bueno y lo malo de Solabarrieta, afirmando que le encanta su personalidad.

“Recién nos estamos conociendo, pero me gusta mucho lo que veo, como eres como persona. Eres un hombre humilde, atento, caballero, y no solamente conmigo, sino que con todos los de la casa. Me encanta lo tranquilo que eres y al mismo tiempo también estás loco (...) No sé por qué tengo tanta confianza contigo si nos conocemos hace tan poco”, le dijo mirándolo con ojos de enamorada y tomándole las manos.

Tras ello, Nico respondió a los cumplidos y la sorprendió con una romántica consulta.

“¿Quieres ser mi polola?”

“Creo que también me pasa lo mismo, me cuesta mucho encontrar algún rasgo negativo. Creo que la única vez que, no me molestó, pero me dio risa, fue lo cascarrabias que eres”, afirmó.

Según contó, el momento que Valentina conquistó su corazón fue cuando ella lo cuidó los primeros días que ingresó al reality y producto de ello comenzó a gustar de su personalidad.

“Me encanta que me haces siempre reír. Tu personalidad creo que es lo que más me atrajo. Obviamente, eres guapísima, te lo he dicho, pero para mí eso es secundario. Y también me encanta”, dijo antes de pedirle pololeo.

“Y te tengo una pregunta… ¿Quieres ser mi polola del reality?”, le preguntó ante la positiva reacción de todos los compañeros.

“¡Sí!”, respondió la amiga de Fran Maira, confirmando su respuesta con un beso, mientras eran aplaudidos.

Para sellar el momento, Guarén lanzó un ramo de matrimonio, que agarraron Daniela Aránguiz y Dani Castro, y sellaron el compromiso con un beso.