“Esta mujer no para de mentir”: Manager arremete contra Pincoya por incumplimiento de contrato

La exintegrante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, está en el ojo del huracán luego que su manager Carolina Eltit la acusara de incumplimiento de contrato y el no pago de la correspondiente comisión, tras negociar su participación en Top Chef VIP. Por lo cual arriesga demanda.

Tras esto, Pincoya se defendió asegurando que le pagará cada peso como corresponde y explicó los motivos de la demora.

“Se van a realizar (los pagos). Lo que pasa es que ayer se envío un correo, no se lo envié yo, se lo envío la agencia con la que yo estoy trabajando (...) y a lo mejor ella no recibió el correo nomás”, explicó en el programa Que te lo digo de Zona Latina.

“Si quiere hacerme una demanda, que lo haga, si sus pagos van a estar. Lo que pasa es que yo no le puedo transferir, porque ella tiene que contestar el correo que se le mandó, pero nada más que eso. Si yo no me voy a arrancar. Si yo sé que ella me hizo el contrato y me hizo algunas gestiones, y obviamente eso tiene que ser cancelado como corresponde”, sentenció Jennifer.

Sin embargo, tras sus explicaciones, Carolina Eltit se contactó con el periodista Luis Sandoval para desmentir cada palabra de Pincoya.

“Esta mujer miente”

“El famoso mail no existe, por Dios santo, esta mujer miente, miente, miente. No para de mentir. Le he escrito un montón de veces, tengo las pruebas, que no me llegó el mail, que si me lo puede reenviar (...) Ella siempre me dijo “de hue... siempre por la vida. Yo jamás voy a decir nunca malo de ti, ni de la Cony, ni de nadie”. Pero detrás te hace mier…”, lanzó Eltit,

“Entonces, estamos viendo un doble discurso, una persona que no tiene una intención de pagar. Hace tres semanas que le pagaron, tengo las boletas, tengo los depósitos (...) ¿Cuánto cuesta calcular el 10 por ciento de tantos millones? Nada”, cuestionó la mánager.

“No hay intención de pagar, no hay (...) Lleva tres semanas diciendo lo mismo, todos los días dice lo mismo”, afirmó Carolina Eltit en el programa.