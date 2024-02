“¿Lograste convencerla?”: primera aparición de Gonzalo Valenzuela en “Como la vida misma” desata teorías de romance con Elisa Zulueta

Una gran cantidad de especulaciones, la mayoría de ellas apuntando a un intenso romance con la actriz Elisa Zulueta, entregaron este jueves los usuarios de redes sociales respecto del debut de Gonzalo Valenzuela en la teleserie “Como la vida misma”, donde ya se presentó al nuevo personaje que interpretará en la novela de Mega.

El publicista Nicolás Bulnes, compañero de trabajo de Alonso (Diego Muñoz), quien en el avance del episodio de este jueves se dejó ver muy interesado en entrevistar al personaje de Zulueta (Paula), quien para desvincularse definitivamente de su fracasada relación amorosa con Caco (Claudio Castellón), decidió enfocarse en su carrera profesional.

El arribo de Valenzuela a “Como la vida misma”

“Oye, compadre. ¿Y cómo te fue? ¿Lograste convencerla para que venga a la reunión hoy día?”, es parte del primer diálogo de Valenzuela con Muñoz, que se resuelve en el mismo avance del próximo episodio con la llegada de Paula a la entrevista.

“Sí, y sabís (sic) que la Paula es una súper buena trabajadora. Es súper buena pa’ la pega, comprometida, súper disciplinada. Yo creo que te va a venir súper bien (...) miren, te presento a Nicolás”, recalca Alonso, dando pie a un coqueto saludo entre los personajes interpretados por Valenzuela y Zulueta.

Mega promocionó en sus redes sociales la incorporación de Gonzalo Valenzuela a su teleserie "Como la vida misma". Fuente: Instagram @teleseries_mega.

Esa intensa aparición fue la que destacó Mega en sus redes sociales, donde el canal privado aseguró que el actor “llegará a revolucionar las vidas de algunos personajes de ‘Como la vida misma’. ¡Hora de teorías! ¿A quién conquistará el personaje de Gonzalo Valenzuela?”.

Tal interrogante fue ampliamente respondida por los seguidores de la señal televisiva, quienes no dudaron en apuntar al personaje de Paula como la destinataria de los furtivos coqueteos de Nicolás.

“¡Que weno! ¡Le llegó hombre a la Paula! Chao con el otro que nunca tuvo pantalones y con la otra que tendrá que conformarse con alguien que jamás la ame y esté con ella por descarte”; “A la Paula, porfa”; “Ya se sabe que va a conquistar a Paula hace meses atrás”; o “La mansa suerte de la Paula”, que se multiplicaron en el TL de comentarios de la publicación realizada anoche en la cuenta de Instagram del área dramática de Mega.

Cabe recordar que el año pasado, incluso antes que se supiera de su boda en Las Vegas con Kika Silva, el intérprete nacional ya había dado luces de su arribo a la teleserie de Mega.

“Al parecer, voy a entrar ahora a una teleserie que están dando, me voy a meter a hacer un personaje. Ya está al aire. (Es en) Mega, ahí es donde están las teleseries, Mega la lleva. No (será generación ‘98), es (...) no sé si lo puedo decir. Dejémoslo ahí, pero voy a entrar”, explicó.

