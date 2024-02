“Reinas bellas”: Ignacia Michelson alertó a sus fans por uso de una frase “que yo inventé” en nueva canción de Scarlette Gálvez

El estreno musical de Scarlette “Eskarcita” Gálvez, segunda en el pasado reality Gran Hermano, no quedó ajeno a la polémica luego que una de sus excompañeras en el programa de CHV, Ignacia Michelson, evidenciara en sus redes sociales el uso de una de sus frases icónicas en el tema “Y la Cheesy”.

Fue en la previa al debut musical de la joven de 21 años que Michelson aclaró que la frase “reinas bellas”, y que aparece en el nuevo tema de Eskarcita, forma parte de su habitual repertorio de modismos chileno-mexicanos con los que interactúa entre sus seguidores y programas de telerrealidad en los que ha participado.

La explicación de Ignacia Michelson

“Voy a decir un par de cositas. Me da igual que use el ‘reinas bellas’, pero que quede claro que yo lo inventé”, aseveró Nacha en una publicación que escribió anoche en las historias de su cuenta de Instagram.

La aclaración, indicó, fue debido a la “gran cantidad de comentarios” que recibió en sus redes sociales, de fans que le señalaron que Eskarcita había agregado dicha frase en la canción con la que se presentó anoche en Espacio Chicureo.

“Escribí eso porque en este cajón de preguntas esa pregunta se repitió mucho”, aclaró.

“Hablar ‘chilemex’ también es mío porque paso yendo a México y hablo así hace más de cuatro años. Que estén hablando así algunos (as) me da lo mismo también. ¡Pero también lo inventé yo!”, enfatizó la ex Acapulco Shore, quien de paso adelantó que en un futuro próximo lanzará “nuevas frases que están de infarto”.

“Tengo unas frases nuevas que están de infarto, pero aún no las diré porque las tengo guardadas para algo especial. Para eso las invento, para que se usen y se pongan de moda. Pero la que impone soy”, sentenció.

