“Saqué la camioneta y la hice m…”: Daniela Aránguiz reveló su reacción al enterarse que Jorge Valdivia se fue a Brasil con otra mujer

Daniela Aránguiz no ha ocultado nada y ha revelado varios episodios desconocidos de su relación con Jorge Valdivia mientras se encuentra en “Tierra Brava”, y en esta ocasión habló sobre su reacción al enterarse de una de las infidelidades de su exesposo.

Todo comenzó cuando le consultaron por su vida de casada con el exfutbolista, en donde se refirió a la forma que tenía el deportista de ‘sacarse la culpa’

“El Jorge era muy rajado, era una manera de sacarse la culpa comprándome cosas. Por ejemplo, el 14 de febrero ya habíamos terminado y me regaló la última camioneta Mercedes”, relató de entrada la exchica “Mekano”.

Según recuerda, “ese fin de semana me invitó a Río porque tenía que ir a hacer una entrevista, yo no quise ir, y después me enteré que se había ido con esta otra mina. Dejé la cag…, me dio una crisis de pánico tan grande que terminé en la clínica con ansiolíticos”, aseguró.

Sin embargo, tomó cartas en el asunto y buscó una manera de buscar venganza por la acción de Jorge: “Cuando me dieron el alta saqué la camioneta y la hice m…”, confesó.