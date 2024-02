Paula Pavic reveló que Chino Ríos y su padre planeaban quitarle la custodia de sus hijos: “Escucharlos fue asqueroso”

La expareja de Marcelo Ríos, Paula Pavic, reveló nuevos detalles de su matrimonio en una reciente entrevista con la Revista Velvet. La relacionadora pública aseguró que escuchó cómo el extenista y su padre planeaban quitarle la custodia de sus hijos y detalló insólita conversación.

En una entrevista con Revista Velvet, la relacionadora pública afirmó: “Pareciera que me estoy divorciando de mi suegro también. Ellos pretenden que yo no me quede con los niños para disminuir al máximo el costo de la pensión”.

Según Pavic, el padre de Marcelo Ríos lidera las negociaciones sobre la pensión, influyendo en las decisiones de Marcelo. “Es él quien fija los montos, lidera las reuniones con los abogados. Marcelo siempre le consulta cuando debe tomar una decisión; lo asesora en todo”, reveló.

Enseguida, la ex del “Chino” Ríos reveló una insólita conversación que escuchó entre su expareja y su exsuegro. “Decían que, poco menos, yo quería quitarle su plata. Y hablaban de buscar la mejor manera de sacarme de la ecuación y les saliera lo más barato posible este ‘mal negocio’”, detalló Pavic.

“Ahí mi suegro planteó que me fuera a un departamento de dos dormitorios, de US$2.500 al mes, y Marcelo se quedara con los niños para darme lo menos posible. Mis hijos pasaron a ser un objeto: para el lado que se vayan, se iría la plata”, agregó la relacionadora pública.

A pesar de la controversial revelación, Paula asegura que mantiene una relación amistosa con Marcelo Ríos, pero la mencionada conversación marcó un quiebre definitivo.

“Escucharlos fue asqueroso, me dieron ganas de vomitar. Desde ese día se quebró todo, no volví a hablarle a Marcelo”, sostuvo Pavic.

