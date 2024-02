“Me contaba cosas positivas”: Paula Pavic dejó de una pieza a Kenita Larraín al revelarle que el Chino Ríos hablaba bien de ella

Paula Pavic dejó de una pieza a María Eugenia “Kenita” Larraín al revelarle este viernes en el programa “Sígueme” que su exmarido, Marcelo Ríos, a diferencia de las mordaces críticas que hacía en su contra en los medios de comunicación, hablaba muy bien de ella cuando estaba en familia.

La sorpresiva declaración, que en efecto dejó casi en shock a la numeróloga y también exesposa de Ríos, se dio a los pocos minutos que Pavic fuera presentada en el estudio del programa farandulero, donde no tuvo ningún inconveniente en posar junto a la modelo antes de iniciar su entrevista.

La buena onda de Marcelo Ríos

“¿Qué te pasa con este ingreso tan de lleno al mundo de la farándula? ¿Con este encuentro con Kenita?”, preguntó de entrada Michael Roldán, el conductor del espacio, a Paula.

“Bueno, la verdad no era algo que tenía presupuestado, se ha dado como todo (...) no sé, me he dejado llevar, he dejado que todo fluya, y la verdad es que lo he pasado tan bien que como que he dejado todo fluir”, aseveró Pavic, quien no dudó en reconocer que si fuera por ella, le “encantaría” ser “una invitada más recurrente en el mundo de la tele”.

“De repente sucede que cuando uno inicia una nueva relación, hay confianza, cierto, en tu relación con Marcelo ‘Chino’ Ríos, se tiende a conversar de los o las ex. Esa es una actividad que todos hemos hecho en algún momento. En la casa también la habrán hecho las amigas. ¿Marcelo ‘Chino’ Ríos te hablaba de Kenita?”, volvió a preguntar Roldán, quien en ese momento se encontró con la sorpresiva revelación de la más reciente ex de Ríos.

“Sí, pero nunca como lo hacía públicamente. De hecho, me contaba cosas como las cosas positivas que tenán como pareja. Porque, en general, todo lo que (...) o sea, Marcelo era una persona dentro del círculo cercano, y otra persona (con los medios). Yo siento como que era más un personaje afuera, entonces yo creo que, es mi opinión, que yo creo que a veces es más fácil ser como el malo, es mucho más fácil que en el fondo cumplir expectativas que no vas a cumplir siempre. Entonces, siento que a él en su carrera, en general, siempre lo mostraron como el malo, como que mostraban cosas malas, y creo que los medios de comunicación pueden elevar tu imagen como también la pueden destruir”, reflexionó.

Ante el primer indicio de los, hasta ayer, desconocidos comentarios positivos del Chino a Kenita, fue que Roldán insistió en conocer “¿qué destacaba Marcelo Ríos de Kenita en esas conversaciones?”.

La sorpresa de Kenita Larraín

“No, tonteras, ponte tú. Como que a ella le gustaba cocinar. No sé, que de repente jugaban como videojuegos, no se qué, o cosas así. Ah, no, me equivoqué, eso era con la Giuliana, jajajá (...) también de los perros que tenían. No sé, es que tampoco era tema. ‘Cuéntame de tu relación con...’, jajajá”, recordó.

Frente a esta inédita confesión, en la que además Paula aseguró estar muy agradecida de Kenita por haberla apoyado con un lindo comentario cuando se conoció de su separación, a la panelista de “Sígueme” no le quedó más que reconocer que “siempre me ha gustado la cocina”, pero dejando en evidencia su sorpresa por lo que ella asumía era un odio declarado de Ríos hacia ella.

“¿Sabís (sic)? Es que me está sorprendiendo Paula. Porque, claro, cuando hacía unas declaraciones espantosas en televisión cada vez que lo entrevistaban, yo me imaginé ‘si esto es lo que dice públicamente, en la casa debe ser peor, y Paula me debe odiar y debe tener la peor imagen de mí’. Eso era lo que yo creía hasta ahora, que te estoy escuchando”, concluyó, aún aturdida por los inesperados elogios que Ríos hizo de ella fuera de las cámaras.

