“Podría haber sido yo”: Paula Pavic reveló cómo se salvó de ser mechoneada por Daniella Campos

Si de datos inéditos se trata, el que reveló Paula Pavic dejará a todos, literalmente, con los pelos de punta. Esto, porque -a más de 20 años del mechoneo que Daniella Campos le dio a Titi Ahubert en la discoteque Skuba- desclasificó que podría haber sido ella.

Según contó fue a ella a quien invitaron a salir esa noche con Iván Zamorano, pero no pudo asistir, porque tenía que estudiar. Situación que la salvó de protagonizar el episodio que dio inicio a la farándula en Chile, el 25 de julio de 1999.

Así lo relató en el programa Tal Cual, en conversación con el animador José Miguel Viñuela y la panelista Marlen Olivari.

Paula Pavic se salvó de mechoneo de Daniella Campos

“Ese día podría haber sido yo la mechoneada. me habían invitado a mí ese día para salir con Iván Zamorano… te lo juro por Dios”, sinceró.

“Yo estaba estudiando en la casa de una amiga, y me llamaron para salir en la noche, y les dije que no porque estaba estudiando, y me dicen: ‘Es que vamos con Iván’, y les dije que no podía”.

Producto de ello, al día siguiente se dio cuenta por televisión de la gran polémica ocurrida, cuando Daniella Campos mechoneó a la modelo por estar bailando con el futbolista quien en ese tiempo era su pareja.

“Al otro día veo el mechoneo, y yo pensé: ‘Mentira que habría sido yo la mechoneada’”, sentenció.