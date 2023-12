Daniella Campos aclara detalles de la orden de detención en su contra: “El victimario pretende transformarme a mí en victimaria”

Daniella Campos abordó, por primera vez en pantalla, los motivos de la orden de detención que sufrió el pasado martes y los serios problemas judiciales que ha debido enfrentar luego de separarse de su marido por violencia intrafamiliar.

Fue en el inicio del programa “Sígueme”, de TV+, donde la mediática es panelista, que expuso a sus compañeros del franjeado de farándula los detalles de una acción judicial que solamente conoció cuando la contactó el defensor público penal asignado a ella.

La versión de Daniella en TV+

“Aunque nos reímos ayer (martes), no es un tema para tomarlo a la broma, porque es un tema bien serio”, inició Daniella, evidentemente contrariada por la acción de la justicia en su contra.

“Yo no fui notificada ayer (martes) de una audiencia, de ninguna de las tres últimas audiencias, la verdad, es que nunca había sido notificada. Y me entero ayer (martes), cuando estábamos entrando al programa de que había una audiencia. Me llama el defensor penal público que yo tengo y me avisa que estaba la audiencia, y yo le digo ‘pero cómo me llaman en el momento en que yo estoy entrando a grabar’, que es a la misma hora de la audiencia”, indicó.

“Entonces, saliendo del programa me dirigí directamente al tribunal, donde el juez me dio la posibilidad de ir durante todo el día, porque como yo no había sido notificada, no estaba enterada de la audiencia, y me dieron una nueva fecha de audiencia. Nada más”, aclaró Campos, quien posteriormente, y dando cuenta que este tema no lo había abordado antes en los medios de comunicación por “respeto a mi hija”, expuso lo que a su juicio es una estrategia de su exmarido para convertirla a ella en “la victimaria” de los episodios de VIF que pusieron a su relación de casi nueve años.

“Esta es una querella que interpone, bueno, yo voy a hablar por primera vez de lo que me está pasando, de la situación que yo estoy viviendo, porque no lo he querido hacer antes, porque nosotros tenemos una hija. Y por respeto a mi hija, yo he tratado de que esto no salga publicado en todos lados. Pero lamentablemente, como que ya siento que esto ya pasó los límites, porque quien pide la orden de detención es mi exmarido”, dijo.

“No es que al tribunal se le ocurra decretar una orden de detención. Es él, a sabiendas de que yo no estoy siendo notificada, cierto, que no estoy asistiendo a una audiencia, porque nadie falta tres veces a una audiencia por gusto propio, por molestar a un juez, digamos, nadie lo hace a propósito, porque yo efectivamente no estaba enterada”, explicó.

“Entonces, él solicita en el tribunal esta orden de detención por una querella que él presentó en mi contra, por injurias y calumnias, a propósito de que yo haya contado que viví violencia intrafamiliar en mi matrimonio durante los ocho años que yo estuve casada, casi nueve. Yo lo conté en mi Instagram, en su oportunidad, el año 2020, me costó muchísimo hacerme cargo del tema”, relató.

“Para mí fue muy complejo asumir que yo estaba viviendo ese proceso. Es muy difícil, porque eres una persona pública y sabes que esto, independiente que es un tema transversal, independiente que es un tema social, independiente que la pandemia agudizó mucho las relaciones familiares de todas las personas de Chile y del mundo, yo también lo viví y lo quise afrontar con la verdad, con la sinceridad, y hoy día el victimario pretende transformarme a mí en victimaria”, finalizó.

