Américo entregó una potente reflexión tras ser víctima de una violenta encerrona: “No viviré en supuestos”

El jueves por la madrugada, el cantante tropical Américo fue víctima de una violenta encerrona junto a su familia que terminó con su camioneta robada. Él relató el angustiante episodio e hizo un llamado a la clase política a trabajar por la seguridad de nuestro país.

El día de ayer, a través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Traicionera” entregó una potente reflexión sobre este traumatizante hecho que vivió junto a su familia. Él partió agradeciendo el cariño que ha recibido de parte de la gente.

“No viviré en supuestos, más bien me quedaré en la realidad... estoy bien y mi familia también, y eso es lo único importante”, señaló. “Claro que me adaptaré y organizaré mi vida de una manera distinta, no así mi espíritu, no así mi esencia. Soy y me siento totalmente libre, soy y estoy pleno”, agregó.

El agradecimiento de Américo

“Gracias a mi familia por hacerme sentir protegido y atendido, a mi equipo por sus asistencias, a mis amigos por el apañe y preocupación, a los medios todos por tratarnos con delicadeza y darme los espacios para entregarles a todos un testimonio, a las instituciones por realizar un gran trabajo, a Uds. por estar a cada minuto conmigo y mi familia”, continuó el cantante

“Agradezco principal y fuertemente a Dios, a Jesús por vivir dentro de mi, por protegernos, por hacerme responsable, por mostrarme el camino que a mí me hace bien, por moldearme, por enseñarme, por perdonarme, por amarme y amarnos sin condición siempre”, añadió

“Gracias también a la vida que nos da el regalo de la oportunidad a cada minuto. Les quiero compartir con toda humildad lo que he aprendido y practico desde hace algunos años. La verdadera libertad está en poder escoger... lo que tú quieras, todo es válido, y nadie puede objetar, aplaudir o reprochar tu elección, pero si debes saber que esta debe ser totalmente consciente, despierto, concentrado, lúcido. Ahí está el secreto de ser verdadera y literalmente libre”, reflexionó el exitoso artista.

“Más allá del entorno, de los estímulos, de las opiniones, del estrés y locura de este mundo, hoy después de tan intensa y traumática experiencia escojo la felicidad de saber y sentir que estamos bien, que nos tenemos los unos a los otros, y que reconozco, recibo y acepto el amor de tanta, tanta gente”, cerró Américo.