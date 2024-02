“No me recuperé de eso”: Luis Gnecco recordó el trauma de perder en medio de una obra de teatro a Tomás Vidiella y Pato Araya

Luis Gnecco fue uno de los tres actores invitados anoche al programa “Socios de la parrila”, donde hizo un emotivo recuerdo de su colega Tomás Vidiella y el diseñador Patricio Araya, fallecidos de Covid-19 tras contagiarse durante la presentación de la obra “Orquesta de señoritas”.

Gnecco recordó el traumático episodio para el equipo detrás de la obra que protagonizó junto a Vidiella, y en la que Araya ofició de diseñador de vestuario. Principalmente, porque se dio en el contexto de la reapertura de actos masivos durante la pandemia.

La triste experiencia de Luis Gnecco

“Estábamos fascinados haciendo la obra, era la primera presencial en la pandemia, y de repente nos contagiamos”, indicó el actor, quien recordó el impacto que hubo en el equipo tras ser aislados en cuarentena en una clínica de la capital, lugar donde finalmente fallecieron Vidiella y Araya.

“Tomás y Pato, que eran mayores y tenían preexistencias, se complicaron más. Nos aislaron a todos en cuarentena en la clínica, nos comunicábamos permanentemente, pero los índices subían y bajaban permanentemente. En la mañana Tomás estaba en la clínica PUC haciendo bromas, y a las cinco de la tarde, chao, se murió”, recordó.

“Y a las tres semanas le pasó lo mismo a Pato Araya. Quedamos devastados. No me recuperé de eso, estuve tres semanas en la clínica, pero afortunadamente no fumo y tengo buenos pulmones”, sinceró.

Respecto de las críticas que en su momento se produjeron por decidir realizar una obra de teatro en medio de la pandemia, cuando aún los contagios no disminuían a pesar de las medidas sanitarias y proceso de vacunación, Gnecco insistió en que “se tomaron todos los resguardos” para evitar los contagios que, lamentablemente, no fueron suficientes para evitar los decesos de Vidiella y Araya.

“Se elucubró mucho, pero Tomás fue bien claro, fue una responsabilidad que él tomó, él quería hacer esa obra corriendo los peligros que se corrieran. Se tomaron todos los resguardos habidos y por haber, pero con la enfermedad no había nada que hacer”, cerró.