Luis Gnecco critica a Gobierno de Boric: “Los cabros que el 2011 estaban con uniforme, el 2021 están en La Moneda”

El actor Luis Gnecco de un tiempo a esta parte, viene plasmando sus opiniones políticas, que en muchas ocasiones difieren de la de sus colegas. Ahora, por ejemplo, sí coincidió con la actriz Amparo Noguera, que se mostró desilusionada del gobierno de Gabriel Boric, respecto a las promesas en cultura.

En el programa Palabras Sacan Palabras de Radio Futuro, el actor indicó que la actual administración ha sido “absolutamente. Una decepción. Creo que le ha costado mucho aterrizar. Siempre lo he dicho, los cabros que el 2011 estaban con uniforme, el 2021 están en La Moneda. Creo que es un poquito abrupto. Obviamente, les iba a costar aterrizar. Siento que hemos perdido tiempo”.

Respecto a la materia cultura, Gnecco aseguró que “específicamente lo que a mí me toca, que es lo cultural, nunca quise vivir ese fluvio. Entiendo que muchos colegas hayan vivido ese fluido como el sueño. Yo siempre fui mucho más, creo yo, por ser más viejo, también un poquito más aterrizado. Nunca pensé que esto fuera a ser. Creo que esto yo lo caché después de la campaña del Sí y el No, el año de la corneta”.

“Esto yo lo caché después de la campaña del Sí y el No, el año de la corneta”, complementó, para luego agregar que “como actores somos: ‘oye, Lucho, queremos aprovechar que eres actor conocido para promocionar esta nueva campaña política. Por supuesto, nunca llega a nada”, añadió.

Amparo Noguera también decepcionada

También en Radio Futuro, la actriz Amparo Noguera, plasmó también su desilusión. “Los actores y el tema cultural está súper detenido. Gente me dice que no, que nada que ver, que están… Yo sé que se están tomando otros aspectos de la cultura, territorio, regiones, y me parece estupendo. Lo que nuevamente ocurre es que siento que la balanza no se equiparó”, señaló.

“No se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”.

“A mí me carga decirlo porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta, pero no (...) realmente la cosa para los actores es súper dura”, insistió.