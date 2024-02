“Yo le paré el carro”: Máximo Bolocco puso en su lugar a conocido actor en Top Chef VIP

Aún no aparece en pantalla, pero ya está dando que hablar en Top Chef VIP. Dicen que es uno de los mejores pagados, que se hizo amigo de Pincoya y se luce en la cocina. Pero, también que tiene su carácter. Así lo contó el propio Máximo Bolocco, revelando que tuvo que frenar en seco al actor Marcial Tagle.

“Marcial ya no está en el programa. Gracias a Dios lo echaron, porque me tenía chato”, contó el joven estudiante de arquitectura, aburrido de las bromas que le realizaba el exmarido de Luz Valdivieso, quien lo molestaba por ser hijo de Cecilia Bolocco.

“Era pesado y de la nada porque ni siquiera me conocía. Yo le paré el carro: estás haciendo farándula y no te voy a responder. Ahí el solito se fue. No hay que pescar”, relató al medio LUN.

Máximo debuta el 12 de febrero en Top Chef

Si bien, ambos se verán entrar el lunes 12 de febrero, lo cierto es que ya llevan un par de semanas grabando, tras integrarse de los últimos al programa de concurso culinario junto a Gissella Gallardo y el comediante conocido como “Gringo mode on”.

Respecto las grabaciones, Máximo contó que “la primera semana fue muy dura, el estrés es muy fuerte. Grabo de ocho de las mañana a ocho de la noche y al principio no sabía qué preparar. Eso sumado a las cámaras, los chef. Llegaba muerto a la casa...ni siquiera comía y me acostaba”, reveló al citado medio.