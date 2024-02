“Estuve 14 días sin comer”: Raquel Argandoña reveló los problemas que aún tiene tras operarse por una obstrucción intestinal

Si bien Raquel Argandoña regresó anoche a su programa “Tal cual”, aún sigue con su complejo proceso de recuperación del post-operatorio por una obstrucción intestinal que sufrió en un viaje a Cancún.

Así lo relató este lunes en lun.com, donde la mediática aseguró haber sufrido de un cuadro tan severo que bien pudo haber estado “a punto de entrar al cielo”.

“La verdad es que fue terrible. Más encima me enfermé en otro país. Lo único que quería era llegar a que me operaran los mismo médicos de la otra vez, el equipo que ya me conocía. Terrible. Mala suerte nomás”, señala Argandoña, quien se lamenta de haber sufrido un nuevo percance intestinal.

“A mí me operaron de los mismo dos veces y hay gente que le pasa y ni necesita operarse. Lamentablemente yo tuve esa mala suerte”, confiesa la animadora, quien si bien asegura que su evolución médica “anda bien”, aún no está al “ciento por ciento”.

“Esto es todo un proceso. La recuperación es lenta. Ponte tú, me quiero poner tacos y me cuesta ponerme tacos. No estoy muy estable. A veces me voy para el lado de repente, me pasa cuando me paro muy rápido. Como que se te mueve el horizonte. Entonces, tengo que andar con más cuidado. Y el hecho de no ser independiente como siempre a mí me mata”, asegura.

“Hay dolores. El intestino todavía tiene que empezar a funcionar bien. Pero no son los dolores que sientes cuando vas a la clínica. O sea, del 1 al 10, tengo un 6 de dolor. Cuando fui a parar a la clínica, del 1 al 10, sentía un 18. Lo que enfrento actualmente es soportable, pero es molesto porque sientes que no estás al cien, que no te puedes mover como te movías antes, porque claro, no estoy totalmente recuperada”, agrega Argandoña, quien por estos días se mantiene con un “régimen blando” luego de alimentarse por dos semanas vía suero.

“Tengo que comer régimen blando. He comido frutas cocidas con palitos de canela, sopita de pollo con zanahoria cocida, acelga cocida, carne molida, tártaro (...) y nada más. Si por eso estoy ahora en 55 kilos, he bajado harto (de peso), es que estuve 14 días sin comer, a puro suero”, finalizó.

