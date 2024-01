Aseguran que el ramo de flores que recibió Raquel Argandoña en la clínica fue enviado por Kel Calderón

Los panelistas de “Que te lo digo” revelaron anoche, en la última emisión de su programa farandulero, que la reconciliación entre Kel Calderón y su madre, Raquel Argandoña, estaría a una condición de concretarse luego de cuatro años distanciadas tras el juicio en contra de Nano Calderón por agresión a Hernán Calderón.

Fue luego de la hospitalización de urgencia de la figura de TV+, por una obstrucción intestinal, que se habrían iniciado los primeros acercamientos entre la influencer y su madre, los que fueron ratificados por Sergio Rojas, quien aseguró que el ramo de flores que recibió Argandoña durante su internación médica fue enviado por su hija.

La condición de Kel

“La cosa es que Raquel Argandoña está de alta en su casa. Me dicen fuentes cercanas que tendría toda la intención de volver la próxima semana a trabajar. Ella es muy sola, la verdad, es una mujer que tiene a nadie, al único que tiene es al zapatito blancos (Félix Ureta, su pololo), que tiene que trabajar y que hace poco estuvieron a punto de echarlo porque no estaba vendiendo ningún auto”, inició el periodista en el programa de espectáculos.

“Bueno, el único que la ha acompañado en estos momentos ha sido Félix y su hermana, la Liliana, que siempre ha sido el brazo derecho de la Raquel. Incluso me dicen que en la clínica, en una primera instancia, ella declinó cualquier tipo de visitas”, aclaró Rojas, quien luego dio cuenta del primer acercamiento entre Argandoña y su hija.

“La cosa es que Raquel, que ya está en su casa, fíjense que recibió el ramo de flores, y estoy en calidad de confirmar que era de Kel. Y dicen que, me contaron de la clínica, no falta la enfermera que es como chusca, entonces me contaba que leyó la carta que venía dentro de las flores. Oh, que copuchenta. Le llevó las flores, sacó el sobrecito, pa’ ver de quién era, y me dijo que era de Kel, pero que lo único que alcanzó a leer, porque miró así como rápidamente, y al final de la tarjeta le puso ‘te amo’. Kel a su madre, le puso te amo. No sólo las flores, sino que también le escribió una carta que decía eso”, reveló.

“Pero fíjense que Kel podría reunirse nuevamente con Raquel Argandoña, después de que se trataran pésimo y se declararan la guerra públicamente. Pero puso una condición, y esa condición Paula (Escobar) según mis informantes, me dicen que Kel Calderón dijo lo siguiente: ‘Yo podría ir a ver a mi madre siempre y cuando no esté su pololo cafiche’. Esas son las palabras de Kel. O sea, Kel le declara la guerra absolutamente a Félix, a quien tilda, no es cierto, como también lo hizo antes con Lolo Peña, a quien también lo trató públicamente de cafiche”, finalizó.

