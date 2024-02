“Empezaron con una tirada de cubiertos”: Shirley Arica desclasificó tortuoso pasado amoroso

A raíz de su complicado romance con Arturo Longton en Tierra Brava, la participante peruana Shirley Arica desclasificó las malas experiencias que tuvo en el pasado producto de relaciones “tóxicas” que tuvo, las cuales derivaron en graves casos de violencia. Así lo contó la influencer a Daniela Castro, en el último capítulo del reality de Canal 13.

Todo partió cuando le reveló que -a pesar de haber perdonado a Longton tras las feas palabras que le dijo días atrás, cuando pelearon durante la preparción de una actividad- aún que no logra confiar en él.

Shirley Arica sufrió violencia en antiguas relaciones

“Me da pena que todo se haya arruinado, siento que ya no hay vuelta. Ayer me acosté y no quería cruzármelo”, se lamentó sobre su relación.

Tras esto, explicó que su desconfianza radica en su tortuoso pasado amoroso.

“Yo he tenido relaciones tóxicas que empezaron con una tirada de cubiertos, siguieron con gritos y terminaron conmigo en la clínica, operada de una clavícula. A Arturo no lo creo capaz de hacer eso, pero aunque le creo que está arrepentido, eso no me borra lo otro”, reveló.

Arturo, por su cuenta, le dijo a Dani que siente que “Shirley no está ni ahí, está como podrida conmigo. Siento que no es la misma persona conmigo y no lo va a volver a ser, se desilusionó”.