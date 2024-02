“No pensé que iba a pasar esto”: Nuevo eliminado de “Tierra Brava” provocó desconsolado llanto de Daniela Castro

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Junior Playboy enfrentó a Uriel Romero en un duelo de eliminación para ver cuál de los dos abandonaría la casa. Esta situación terminó con el llanto de Daniela Castro.

“Ya mandé a Arturo para la casa, mi sueño es mandar también a Uriel para la casa. Mi objetivo es eliminar cabeza tras cabeza”, sostuvo el rubio, demostrando confianza en su habilidades.

En la competencia, Uriel tomó temprana delantera, sin embargo, el cansancio y el dolor por su esguince en el hombro empezó a afectarlo gradualmente. La distancia se acortó, Junior lo alcanzó y lo pasó, obteniendo el triunfo, mientras el dominicano quedó tirado en la plataforma, sin poder creerlo.

“Di lo mejor de mí, al final me cansé demasiado y no daba más, por eso me detuve. Me llevo una muy linda experiencia. A la ‘Guapiruli’ cada día la quiero más, es muy grande lo que siento por ella, y afuera la voy a esperar sí o sí”, le dijo Uriel a Daniela Castro, su pareja dentro del reality.

Las lágrimas de Dani

Tras enterarse que se iba el cantante, la influencer sólo atinó a llorar por perder a su persona especial.

“No pensé que iba a pasar esto, no estaba en esta posición. Lo bueno es que tengo muy buenos compañeros y amigos increíbles que van a estar conmigo estos días difíciles. Te voy a echar muchísimo de menos, te quiero mucho y me voy a acordar de ti todos los días”, confesó ella.

Por su parte, Arturo Longton también tuvo algunas palabras de despedida para su compañero, con quien generó una especial relación dentro del reality.

“Uriel es una persona de principios y valores, me hizo pasar noches muy divertidas. Lo vamos a echar mucho de menos, se va a hacer difícil esta estadía que me queda, nos vamos a ver luego”, afirmó, también llorando.