“Pocas veces he visto...”: Niña de 9 años sorprendió a Neme y Doggenweiler en entrevista durante velorio de Piñera

María Ignacia, una niña de tan solo 9 años, dejó perplejos a los conductores Karen Doggenweiler y José Antonio Neme durante una entrevista en el matinal de Mega, Mucho Gusto. La pequeña, quien asistió al velorio de Sebastián Piñera junto a su madre, fue el centro de atención por sus declaraciones sobre política y sus perspectivas para el futuro del país.

“Vengo a acompañar a mi mamá. A mí me dio pena la muerte de Piñera, porque lo encontré un presidente muy bueno”, comenzó diciendo María Ignacia.

Sin embargo, sorprendió aún más a todos cuando habló de la reconstrucción post terremoto de 2010 como uno de los logros del ex presidente, algo que le llamó la atención por su valentía, según lo que le contó su madre.

“Siempre me ha gustado hablar de política, hablaba con mi abuelo y por eso sé harto de eso”, explicó la niña, dejando boquiabiertos a los presentadores.

Ante la pregunta de si le gustaría dedicarse a la política en el futuro, María Ignacia lo descartó rotundamente: “No, porque ya tengo decidido otra cosa. Estoy muy interesada en ingeniería en informática”, afirmó.

Los deseos de la niña para Chile

Además de su interés por la tecnología, la niña expresó su deseo de un Chile “más inocente”, donde no haya tanto vandalismo ni delincuencia. “A mí no me gusta que estén incendiando y robando, eso es lo principal que me gustaría cambiar de este país”, reflexionó.

José Antonio Neme elogió la elocuencia y educación de María Ignacia: “Es como una pequeña lady. Pocas veces he visto a una niña que elabore un discurso de manera lógica, con ese nivel de análisis. Además, es muy educada y con mucha clase”, comentó, según consignó Página 7.

Al finalizar la entrevista, la niña confesó que solía ver Mucho Gusto, aunque a veces cambiaba de canal. Ante la pregunta de cuál matinal le gustaba más, María Ignacia respondió con diplomacia: “Difícil la pregunta. Siento que me gustan todos, no podría decir que me guste uno”, concluyó.

REVISA EN ESTE LINK LA ENTREVISTA A MARÍA IGNACIA.